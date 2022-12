Herrera racconta l'addio al Manchester United e si commuove: "Meritavo l'offerta di rinnovo"

Lo spagnolo ha lasciato i Red Devils nel 2019 dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo ormai troppo tardi: "Difficile parlarne".

Ander Herrera ha lasciato il Manchester United nel 2019. Acquistato dal PSG, lo spagnolo ha successivamente lasciato anche Parigi per approdare all'Athletic Bilbao per la seconda volta in carriera, dopo un primo periodo tra il 2011 e il 2014.

Herrera è stato tra i giocatori lasciati partire senza troppi fronzoli dal Manchester United tre anni fa. Intervistato da UTD Podcast, podcast ufficiale dei Red Devils, il classe 1989 è scoppiato in lacrime ricordando l'addio al cub britannico, con cui ha vinto quattro trofei, tra cui l'Europa League.

Nonostante l'amore per il Manchester United, Herrera ci tiene a precisare come la sua situazione contrattuale non sia stata gestita bene nel 2019.

"Difficile parlarne, mi aspettavo un'offerta da parte del club" ha confessato Herrera. "Non voglio, non è il momento di parlare male di nessuno e non lo farò, ma dopo la mia terza stagione con il club mi aspettavo un po' di più dal club in quel momento. Ho ricevuto il premio di giocatore dell'anno dai tifosi e il club non mi ha chiamato quell'estate per firmare un nuovo contratto, ma lo ha fatto con altri giocatori".

Herrera non riesce ancora a capire i motivi dietro la scelta del Manchester United:

"Penso di essermelo meritato e loro non hanno fatto niente. Le persone cambiano, lo stemma resta. Non potrei dire mai nulla di negativo contro il Manchester United, ma è stato doloroso".

Dopo tre titoli ed essere stato nominato giocatore dell'anno, Herrera non ha ricevuto offerte. Alla fine la proposta, quando ormai il rapporto non era più lo stesso:

"Ho rispettato il mio contratto fino all'ultimo giorno. Ma non sono arrivate al momento giusto secondo me, e secondo il mio agente, e anche secondo la mia famiglia".

Parlando della famiglia e relativamente all'emozione nel lasciare l'Old Trafford per l'ultima volta, Herrera ha fatto riferimento a una foto che aveva scattato con sua figlia ed è scoppiato in lacrime interrompendo l'intervista, prima di riprendersi ed evidenziare, in ogni caso, il suo amore per il Manchester United.