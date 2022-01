Hernanes torna in Italia: "Sarebbe bello ricevere l'offerta di una squadra"

Il futuro di Hernanes sarà in Italia. Il centrocampista ha deciso di non tornare in Brasile e risolvere il contratto che lo lega allo Sport Recife.

L'ex Lazio e Inter ha spiegato la sua decisione ai microfoni de L'Interista, motivando così le sue scelte di vita.

"Siamo arrivati ad una decisione: per motivi di famiglia, per stare vicino ai miei figli, resto qui in Italia. Anche se non ho nessuna squadra qui. Ho bisogno di rimanere vicino a loro.

È dispiaciuto sia a me che al club, entrambi volevamo continuare. Ma la priorità in questo momento è questa, visto che da 5 anni sono in giro per il mondo per giocare".

Il Profeta non chiude però alla possibilità di poter tornare a giocare in un club italiano e anzi si mette sul mercato.

"Accetterei un'offerta dall'Italia se qualcuno me lo proponesse. Ancora nessuno si è fatto avanti, ma solo perché nessuno lo sapeva, stavo ancora decidendo. Da adesso in poi, se dovesse arrivare qualche proposta, la ascolterò. Sarebbe bello".