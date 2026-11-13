Hernanes difende Spalletti e avverte la Juventus: "Cambiare allenatore sarebbe un ulteriore errore, bisogna prima costruire l'identità della squadra"

Condividi Segui GOAL su Google

Dal SFS 26, dove è stato protagonista con Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes racconta la Juventus che ha vissuto da vicino: la crisi, il futuro di Spalletti e la strada per tornare competitivi. Poi un gioco tra calcio e vino, con Nico Paz e Modric al centro.

Pubblicità

La Juventus te l'aspettavi così altalenante, pensi sia finita la crisi? Oppure ti aspetti un cambio in panchina con l'addio di Spalletti?

"No, aspettare un cambio di allenatore no perché sarebbe un ulteriore errore. Bisogna accettare, nel calcio e nella vita, che ogni tanto arriva la crisi, arriva il momento giù, perché ci sono i cicli. Si vede che la squadra ha perso un po' l'identità, ha perso gli uomini davanti che fanno gol, quindi si dà la colpa all'allenatore, ma se cambiano ancora secondo me è un altro errore"



Da cosa ripartiresti?

"Ora prima bisogna prima costruire l'identità della squadra, riprendere questo e da lì, piano piano, diventare competitivi. Solo dopo poi si potrà pensare a vincere. Non è perché sei la Juventus e che hai già una maglia importante allora vincerai a prescindere..."

Tu ti intendi di vini, lo produci, e nel calcio si può dire che un trequartista è come un buon vino. E allora, giocando, qual è il vino migliore in questa Serie A?

"Nico Paz sta dimostrando di essere un bel vino, un bel Barolo elegante, che sta crescendo, anche in Champions e quest'anno sta facendo molto bene. Poi c'è ancora anche Modric, che è proprio come quei vini che riescono a invecchiare tanto e mantenere comunque la sua struttura, i suoi pregi, le sue identità, quindi lui è il vino per eccellenza di questa Serie A".