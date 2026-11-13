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Emanuele Tramacere

Hernanes difende Spalletti e avverte la Juventus: "Cambiare allenatore sarebbe un ulteriore errore, bisogna prima costruire l'identità della squadra"

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Dal SFS 26, dove è stato protagonista con Serie A Operazione Nostalgia, Hernanes racconta la Juventus che ha vissuto da vicino: la crisi, il futuro di Spalletti e la strada per tornare competitivi. Poi un gioco tra calcio e vino, con Nico Paz e Modric al centro.

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La Juventus te l'aspettavi così altalenante, pensi sia finita la crisi? Oppure ti aspetti un cambio in panchina con l'addio di Spalletti?

"No, aspettare un cambio di allenatore no perché sarebbe un ulteriore errore. Bisogna accettare, nel calcio e nella vita, che ogni tanto arriva la crisi, arriva il momento giù, perché ci sono i cicli. Si vede che la squadra ha perso un po' l'identità, ha perso gli uomini davanti che fanno gol, quindi si dà la colpa all'allenatore, ma se cambiano ancora secondo me è un altro errore"

Da cosa ripartiresti?
"Ora prima bisogna prima costruire l'identità della squadra, riprendere questo e da lì, piano piano, diventare competitivi. Solo dopo poi si potrà pensare a vincere. Non è perché sei la Juventus e che hai già una maglia importante allora vincerai a prescindere..."

Tu ti intendi di vini, lo produci, e nel calcio si può dire che un trequartista è come un buon vino. E allora, giocando, qual è il vino migliore in questa Serie A?

"Nico Paz sta dimostrando di essere un bel vino, un bel Barolo elegante, che sta crescendo, anche in Champions e quest'anno sta facendo molto bene. Poi c'è ancora anche Modric, che è proprio come quei vini che riescono a invecchiare tanto e mantenere comunque la sua struttura, i suoi pregi, le sue identità, quindi lui è il vino per eccellenza di questa Serie A".

Scritto daEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
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