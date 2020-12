Hernandez ammonito in Milan-Lazio: squalificato per Benevento

Il Milan alla ripresa del campionato non potrà contare su Hernandez, diffidato e ammonito. Salterà il Benevento per squalifica ma ci sarà con la Juve.

Il 2021 di Theo Hernandez sul campo inizierà qualche giorno dopo rispetto ai suo compagni. Il terzino del , che era diffidato, è stato ammonito contro la e quindi salterà la prima gara del nuovo anno.

Una cattiva notizia che potrebbe anche non essere così cattiva per Pioli, dato che Theo Hernandez non ci sarà per squalifica contro il ma tornerà regolarmente sulla fascia sinistra nel big-match del 6 gennaio contro la .

In questo inizio di stagione proprio Theo Hernandez è stato uno dei segreti del Milan con la sua continua spinta, che ha fruttato goal e assist per i compagni.

Ecco perché averlo sicuramente a disposizione contro i bianconeri è sicuramente una buona notizia per Pioli. A patto di riuscire a sbancare Benevento anche senza di lui. Non un dettaglio.

Proprio lui infatti in pieno recupero ha deciso Milan-Lazio, svettando più in alto di tutti e permettendo ai rossoneri di passare il Natale in testa alla classifica.