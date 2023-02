Henry esalta il Napoli, ma aspetta un ‘vero test’ per un giudizio: “Voglio vederlo col City”

Thierry Henry ha parlato dello spettacolo offerto dal Napoli in questi mesi: “Amo vederli giocare, ma aspetto un test con dei pari livello”.

Una stagione a dir poco spettacolare. Il Napoli negli ultimi mesi ha fatto vedere cose incredibili. Prestazioni spesso esaltanti, un gioco tra i migliori in Europa, tanta facilità nell’andare a rete e quella sicurezza nei propri mezzi che gli consente di giocarsela a viso aperto con tutti.

Cose queste che si sono tradotte in un cammino entusiasmante in campionato, competizione nella quale ha staccato tutte le rivali nella corsa che porta allo Scudetto lasciandole a distanze siderali, ma anche in Champions League, dove ha vinto il Gruppo A (con ben 20 reti segnate in sei partite) e espugnato il campo dell’Eintracht con un 2-0 nell’andata degli ottavi di finale.

Sono in molti ora a chiedersi se la compagine guidata da Luciano Spalletti abbia le carte in regola per poter essere considerata una delle possibili favorite anche in Champions.

Thierry Henry, parlando al podcast ‘House of Champions’ di CBS Sports, ha esaltato i partenopei.

“Nessuno può competere con loro in campionato, dove solo l’Inter è riuscita a batterli. Non possiamo giudicarli per quello che stanno facendo in Serie A ed hanno battuto il Liverpool come ho visto fare anche ad altre squadre come il Brighton. Ma io amo vederli giocare. Amo vedere Kvaratskhelia, Simeone quando entra, Lobotka, Osimhen e la difesa. E’ una gioia. Hanno peso giocatori fondamentali, ma invece di soffrire stanno offrendo spettacolo”.

L’ex fuoriclasse francese, prima di esprimersi realmente sulle reali potenzialità del Napoli in Champions, vuole vederlo all’opera con squadre più forti.

“Aspetto di vederli in un vero test. Voglio vedere il Napoli giocare contro squadre come il Manchester City per capire quello che può fare. Voglio vederli contro avversari bravi come loro per capire qual è il vero livello”.