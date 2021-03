Henry denuncia le molestie online: "Mi cancello dai social finché non cambierà qualcosa"

Thierry Henry ha annunciato la sua intenzione di disattivare i propri profili social a partire da sabato 27 marzo. La scelta mira a segnalare un problema ormai radicato in rete, quello delle molestie personali.

L'ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha aspramente criticato la gestione delle piattaforme, adducendo che chiunque può creare un profilo e attaccare personalmente qualcun altro, rimanendo anonimo.

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg