Henderson: "Non chiesi la maglia a Messi: Keane mi disse che è segno di soggezione"

Jordan Henderson rivela il perché non chiese la maglia a Messi dopo un Barcellona-Liverpool: "Secondo Roy Keane questo è un segno di soggezione".

Quasi un anno fa, l'1 maggio 2019, il batteva il nell'andata della semifinale di : secco 3-0 impreziosito dalla perla su calcio di punizione di Lionel Messi, man of the match che però non riuscirà a ripetersi nel terribile ritorno di 'Anfield'.

Quella partita Jordan Henderson la iniziò dalla panchina per poi subentrare all'infortunato Naby Keita dopo soli 24 minuti: nemmeno il suo apporto bastò per evitare la sconfitta contro una 'Pulce' in grandissima forma.

E proprio di Messi, Henderson ha parlato ai microfoni del 'Daily Mail', in particolare sulla mancata richiesta della maglia a fine partita per un motivo che riguarda il suo ex allenatore Roy Keane.

"Era la prima volta che affrontavo Messi, pensando alla sua punizione non riesco ancora a credere come abbia fatto a segnare. Non ho mai pensato di chiedergli la maglia: quando giocavo al Sunderland, Roy Keane mi disse che farlo era un segno di soggezione verso quella persona".

Henderson si accontentò della maglietta di Luis Suarez, suo vecchio compagno di squadra al Liverpool.