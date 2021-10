Hellas Verona-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Hellas Verona sfida lo Spezia in una gara della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

HELLAS VERONA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Hellas Verona-Spezia

Hellas Verona-Spezia Data: 3 ottobre 2021

3 ottobre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Hellas Verona di Tudor riceve lo Spezia in una gara valevole per la settima giornata di Serie A. Una gara che può già dire molto per entrambe: la salvezza è l'obiettivo centrale e fare più punti possibili all'inizio eviterebbe spiacevoli sorprese nel finale di campionato. Gli scaligeri sono reduci da tre risultati utili consecutivi. Dopo la vittoria contro la Roma, sono arrivati i pareggi contro la Salernitana e il Genoa. I liguri, invece, hanno incassato due ko di fila contro la Juventus e il Milan. L'anno scorso al Bentegodi è finita 1-1, mentre all'andata fu una rete di Zaccagni (ora alla Lazio) a permettere ai veneti di superare lo Spezia al Picco.

Segui Hellas Verona-Spezia solo su DAZN. Attiva ora

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Hellas Verona-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO HELLAS VERONA-SPEZIA

Hellas Verona-Spezia si disputerà il pomeriggio di domenica 3 ottobre nel palcoscenico dello stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00.

Il match tra Hellas Verona e Spaziasarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista e seconda voce di Hellas Verona-Spezia su DAZN saranno rispettivamente Gabriele Giustiniani e Sergio Floccari.

Hellas Verona-Spezia si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN tramite pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli abbonati per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrà essere seguito anche in diretta testuale sul sito il match tra Hellas Verona e Spezia. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match avrete tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita

Hellas Verona verso il 3-4-1-2 con Montipò in porta, Dawidowicz, Gunter e Casale in difesa. Faraoni e Lazovic esterni con Tameze e Ilic in mezzo. Barak e Caprari alle spalle di Simeone.

4-3-3 per lo Spezia con Zoet in porta, Amian e Bastoni terzini, Nikolau e Hristov centrali. Bourabia, Kovalenko e Sala in mediana. Antiste, Gyasi e Nzola in attacco.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Sala; Antiste, Nzola, Gyasi.