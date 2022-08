Helder Postiga, il giramondo alla ricerca del goal: Mourinho, il flop alla Lazio e gli infortuni

L'attaccante portoghese esploso con lo 'Special One' al Porto, prima di una serie di esperienze tra Europa e India: con laLazio non riuscì a segnare.

Caxinas, villaggio di pescatori di Vila do Conde. Distretto di Porto, nord del Portogallo. Nella cittadina di poco meno di 30 mila abitanti, affacciata sull'Oceano Atlantico, esattamente 40 anni fa viene alla luce Helder Manuel Marques Postiga.

In quell'angolo di paradiso in terra lusitana muove i primi passi quello che diventerà un attaccante giramondo, col vizio del goal e con qualche titolo in bacheca. Pochi, a dire il vero, rispetto a quelli che avrebbe meritato a causa di un’infinita serie di infortunio che lo hanno frenato.

Fin da giovanissimo la passione per il calcio spinge Helder Postiga – tifosissimo del Benfica – a provare a realizzare quel sogno di inseguire il pallone che rotola. Il classe 1982 si trasferisce all'età di undici anni a Povoa de Varzim, a pochi chilometri da casa sua, e tira i primi calci al pallone nel settore giovanile del club locale, il Varzim.

Tre anni dopo, nel 1996, Postiga fa il grande salto ed entra a far parte del settore giovanile del Porto. Un sogno che si realizza per il ragazzo di Caxinas – sobborgo che diede i natali anche a Bruno Alves e Fabio Coentrao – che diventa un calciatore dei 'Dragoes'. Il prossimo obiettivo? L'esordio in prima squadra.

Postiga fa la trafila fino alla squadra B, prima della chiamata di Fernando Santos, allora tecnico della prima squadra e attuale commissario tecnico del Portogallo, che saltuariamente lo aggrega ai 'grandi'.

Per il 'grande giorno' Helder Postiga dovrà attendere ancora un po', ed esattamente il 1° luglio 2001. Machado, successore di Fernando Santos, lo fa esordire nella sfida dei preliminari di Champions League persa per 3-1 contro il Nizza.

Inizia lì l'ascesa di Postiga, che nelle settimane successive colleziona le prime apparizioni in campionato portoghese e fase a gironi di Champions. Bisogna attendere veramente poco per il primo goal: il 19 agosto, il giovane attaccante realizza la prima rete con la maglia della prima squadra nel 4-1 nel derby contro il Boavista.

È con José Mourinho che Helder Postiga scala le gerarchie e ottiene lo status da titolare. A soli 20 anni compiuti, nella stagione 2002/2003, il portoghese realizza 18 goal e 9 assist in 45 presenze tra campionato, Coppa di Portogallo e Coppa UEFA, vinto dagli uomini dello 'Special One' nella finale contro il Celtic a Siviglia.

Getty

Postiga salta l'ultimo atto per squalifica ma mette in bacheca il suo primo trofeo internazionale, insieme al campionato e alla Coppa di Portogallo. Il classe '82 è protagonista della vittoria del 'Triplete' da parte dei 'Dragoes' prima di compiere 21 anni.

Sulla vittoria in Coppa UEFA c'è anche la sua firma: cinque goal in cascina, di cui uno contro la Lazio nella semifinale. Quello che più avanti sarà il suo club.

Il 12 febbraio 2003 arriva anche l'esordio col Portogallo nell'amichevole persa 1-0 contro l'Italia. A puntare forte su di lui è il commissario tecnico Felipe Scolari, che lo definisce uno dei più promettenti non solo in patria ma dell'intero panorama europeo. Il 10 giugno realizzerà il primo goal nel 4-0 contro la Bolivia.

La stagione da finalizzatore implacabile spinge il Tottenham a fare un investimento da quasi dieci milioni di euro per assicurarsi l'attaccante e strapparlo alla concorrenza.

"È un giocatore che aggiungerà qualità alla nostra squadra ed è un giovane giocatore di comprovate abilità. Sono sicuro che i nostri tifosi si divertiranno a guardarlo le prossime stagioni" dichiara il tecnico degli Spurs Glenn Hoddle.

Postiga esordisce il 16 agosto nella sconfitta per 0-1 in casa del Birmingham City. Parte da titolare prima di essere sostituto da un altro nuovo acquisto, Bobby Zamora, dopo 57 minuti. Il primo goal arriva il 3 dicembre nel successo per 3-1 sul Manchester City che ha regalato al Tottenham i quarti di finale di Coppa di Lega.

L'unica rete in campionato, invece, l'ha realizzata nel successo per 2-1 contro il Liverpool il 17 gennaio 2004, sempre a White Hart Lane.

Getty

L'avventura in Premier League si rivelerà un buco nell'acqua. Helder Postiga riesce a realizzare appena due goal in 24 presenze, prima di tornare dopo appena una stagione, nell'estate 2004 al Porto.

Un'esperienza completamente da dimenticare: qualche anno più tardi, il Daily Mail stila una classifica dei 50 peggiori attaccanti di sempre in Premier League, riservando a Postiga la trentunesima piazza.

Nonostante il flop in Inghilterra, viene convocato da Scolari per gli Europei in casa ma solo una volta viene mandato in campo, nei quarti di finale contro l'Inghilterra. Postiga realizza uno dei goal del 2-2 finale, prima del successo ai calci di rigore. La nazionale lusitana perderà il titolo in finale contro la Grecia.

Helder Postiga torna al Porto in cambio del cartellino di Pedro Mendes, che fa il percorso inverso e sbarca a White Hart Lane.

Al ritorno a casa, all'Estadio do Dragao, Postiga non riuscirà a replicare i numeri della sua prima avventura con la maglia dei 'Dragoes' e brillare, riscattando la parentesi infelice in Premier League con il Tottenham.

Il rapporto con Victor Fernandez, tecnico del Porto, non è idilliaco. L'allenatore relega a un ruolo di alternative l'attaccante classe 1982, che solamente dopo il cambio in panchina e l'arrivo di José Couceiro riesce e guadagnarsi qualche chance e mettere a segno tre reti nel finale di campionato.

Il seguente avvicendamento in panchina, con l'arrivo di Co Adriaanse alla guida tecnica dei 'Dragoes', pone la parola fine al rapporto tra Helder Postiga e il Porto. L'attaccante viene prima retroscesso nella squadra B e poi decide di lascia il club a gennaio e intraprendere una nuova avventura accettando l'offerta in prestito del Saint-Etienne.

In Ligue 1 colleziona 2 goal – entrambi pesanti con i successi esterni contro Metz e Le Mans per 1-0 – e un assist in 16 presenze nella seconda parte della stagione, prima di fare ritorno in terra lusitana.

Postiga fa parte della rosa del Portogallo ai Mondiali in Germania. L'attaccante parte titolare contro il Messico nella vittoria per 2-1 nell'ultima gara della fase a gironi. Andrà in goal contro l'Inghilterra nella lotteria finale dei rigori, nella sfida vinta dai lusitani nei quarti di finale.

Con Jesualdo Ferreira le cose cambiano: il nuovo mister dà fiducia a Postiga, che lo ripaga con 10 reti e 3 assist in campionato, decisivi nella conquista del titolo.

Il centravanti di Caxinas, però, non riesce a ripetersi nella stagione successiva: la prima metà di campionato si rivela un vero e proprio flop, con Helder che sceglie a metà annata di ripartire dalla Grecia e dal Panathinaikos. In terra ellenica raccoglie appena due goal in 17 apparizioni tra tutte le competizioni. Troppo poco per guadagnarsi la conferma.

A Euro 2008 non riesce a conquistare molto spazio, ma si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa: nei quarti di finale realizza una rete che non basta al Portogallo nel 3-2 contro la Germania.

Nell'estate 2008 decide di tornare nuovamente in Portogallo, ma questa volta a Lisbona. Ad attenderlo c'è lo Sporting che lo sceglie come sostituto di Liedson e mette sul piatto 2,5 milioni di euro per fargli firmare un contratto triennale.

Resterà nella capitale lusitana tre anni, totalizzando 18 goal e 14 assist in 113 apparizioni. In bacheca finisce una Supercoppa di Portogallo, esattamente nel 2009.

Getty

L'anno successivo per Postiga arriva la delusione Mondiale. Il commissario tecnico Carlos Queiros decide di escluderlo dalla lista dei convocati per spedizione in Sudafrica. Dopo più di due anni di assenza dalla nazionale, Postiga è stato convocato per due gare di qualificazione a Euro 2012 contro Danimarca e Islanda, nell'ottobre 2010. Il 12 ottobre, contro l'Islanda ha segnato nella vittoria in trasferta per 3-1; il 17 novembre i lusitani hanno vinto per 4-0 in amichevole a Lisbona contro i campioni del mondo, la Spagna.

Nel 2011 è tempo di una nuova avventura per Helder Postiga. Agli sgoccioli della sessione estiva, ed esattamente il 31 agosto, il portoghese passa al Real Saragozza, in Liga, per un milione di euro, dove ritrova i connazionali Fernando Meira e Ruben Micael.

Il debutto arriva l'11 settembre nel pari a reti inviolate sul campo del Rayo Vallecano, mentre i primi goal bisognerà attenderà poco più di un mese: Postiga decide la sfida del 16 ottobre contro la Real Sociedad con una doppietta con tanto di rete in rovesciata.

Chiamato da Paulo Bento per la fase finale in Polonia e Ucraina di Euro 2012 come attaccante titolare, ha segnato nella seconda fase a gironi contro la Danimarca nel successo per 3–2. Poi l'infortunio alla coscia destra nel primo tempo della sfida vinta per 1–0 nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca, che lo ha anche costretto ad saltare la partita successiva e il resto del torneo.

Dopo un anno di ambientamento, la stagione 2012/2013 si rivelerà la migliore a livello individuale: Helder Postiga realizza 14 goal, il record personale in carriera. Le reti del portoghese però non bastano ad evitare la retrocessione del Real Saragozza.

Ad approfittarne è il Valencia, che individua in Postiga l'erede perfetto di Roberto Soldado. L'esperienza durerà appena sei mesi, in cui colleziona 4 goal in 23 presenze.

Getty

All'orizzonte c'è l'Italia e la Serie A. A gennaio 2014 è la Lazio a puntare su di lui. Ma l'esperienza all'ombra del Colosseo è tormentata dai numerosi problemi fisici: l'esordio arriva solamente il 26 marzo, dopo due mesi in infermeria a causa di un problema al polpaccio.

I guai per Helder Postiga non finiscono lì. Il portoghese collezionerà appena 5 presenze senza riuscire a segnare nemmeno un goal, con il club capitolino che non esercita il diritto di riscatto e lo rispedisce in Spagna.

"La Lazio è un grande rimpianto per me. Arrivai a Roma con una voglia tremenda, ma fui tormentato dai problemi alla spalla. Quando firmai, credevo di essere pronto per giocare, ma alla fine sono rimasto ai box per troppo tempo. Mi dispiace molto e continuo ad avere un debole per i biancocelesti. Sono contento che abbiano fatto un’altra grande stagione e che continuino a crescere anno dopo anno".

Dopo aver realizzato sei goal nella fase di qualificazioni, Postiga viene convocato per il Mondiale 2014. Parte da titolare contro gli Stati Uniti dopo l'infortunio di Hugo Almeida, ma si fa male: la sua Coppa del Mondo dura appena 16 minuti.

Tornato in Liga, Helder Postiga risolve il contratto che lo legava al Valencia e firma un contratto annuale con il Deportivo La Coruna. Anche in Galizia, però, il portoghese non riesce a brillare: dopo un goal contro il Getafe (nel ko per 2-1) il 31 ottobre, viene espulso nel pareggio a reti inviolate contro il Cordoba. Poi poco altro da segnalare a causa di una serie di problemi fisici che riducono notevolmente l'impiego sul rettangolo verde di gioco.

Getty

L'ultimo spaccato di carriera Helder Postiga lo vive in India, con una parentesi di sei mesi in patria, al Rio Ave. Il 29 luglio 2015, il classe 1982 firma con l'Atletico de Kolkata. Raccoglierà una sola presenza: il 3 ottobre debutta nella prima partita della stagione ed è decisivo con una doppietta nel 3-2 contro il Chennaiyin, prima di lasciare il campo per infortunio. Non riuscirà a tornare per i playoff, con l'Atletico de Kolkata che viene eliminato proprio dal Chennaiyin in semifinale.

A febbraio successivo, ed esattamente il 1°, nell'ultimo giorno di mercato firma per il Rio Ave e torna nel campionato portoghese. 26 giorni più tardi va in goal contro il Boavista: è il cinquantesimo nella massima divisione lusitana. Il 14 maggio realizza la rete che vale la qualificazione in Europa League contro l'Uniao, che proprio in virtù di quella sconfitta retrocede.

Il 12 agosto torna in India, ancora all'Atletico de Kolkata, con cui chiuderà la carriera vincendo il campionato. Il 5 ottobre subisce l'ennesimo infortunio, che lo costringe a dire stop: a fine anno appende gli scarpini al chiodo.

ISL

L'epilogo di una carriera in giro per il mondo in cui i problemi fisici hanno frenato quel cannoniere portoghese che aveva vinto e incantato con il Porto a soli 20 anni senza poi riuscire a ripetersi in due continenti.