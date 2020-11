Heister a Goal: "Ho rubato palla a Ronaldo, l'esperienza più bella della mia vita"

Terzino del Ferencvaros che sfida la Juventus, Marcel Heister parla a Goal: "All'andata Ronaldo era incazzato, mi ha salutato in maniera sprezzante".

C'è un tedesco in Ungheria, e non è l'inizio di una barzelletta, ma la pura realtà. Il tedesco in questione è Marcel Heister, 28 anni, terzino sinistro del Ferencvaros che questa sera affronterà di nuovo la in , dopo averne prese 4 in casa all'andata.

A Budapest Heister entrò in campo a una ventina di minuti dalla fine al posto di Botka, senza riuscire a mettere una pezza a una partita già segnata. Poco importa: come rivelato in un'intervista esclusiva a Goal, l'ex giocatore del Beitar Gerusalemme conserva comunque un bel ricordo di quella serata. Ha fermato Cristiano Ronaldo, e ciò evidentemente gli è bastato. Oltre a trovare il portoghese particolarmente irritato durante lo scambio di maglie finale.

"Mi è sembrato un po' incazzato. Si è limitato a salutarmi in maniera sprezzante quando gli ho chiesto la sua maglia. Forse perché contro di noi non ha segnato. O forse perché gli ho rubato la palla quando ha provato a dribblarmi. Anche quel momento è stato fotografato, l'ho postato su Instagram. L'esperienza più bella della mia vita (ride, ndr)".

Heister ha giocato anche contro il al Camp Nou. Anche questa volta da subentrato. Altra esperienza memorabile.

"Ero completamente eccitato, non vedevo l'ora di entrare in quell'enorme stadio il giorno della partita. All'improvviso mi trovavo lì accanto alle stelle con cui gioco sempre a FIFA, sulla Playstation. Ricordo di aver visto Messi parlare con Dembélé: sono caduto in una specie di sogno ad occhi aperti (ride, ndr).

Altre persone farebbero qualsiasi cosa per stare vicino a Messi o Ronaldo. E io sto con loro in campo. Sono felice di tutto questo".

Niente scambio di maglia con la Pulce per Heister: troppa la concorrenza per un cimelio dal valore incalcolabile.