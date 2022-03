Hector Herrera sbarca in MLS: da giugno giocherà negli Houston Dynamo

Il palcoscenico della MLS continua ad attrarre giocatori di primo profilo che militano in Europa. Dopo l'affare fatto tra Lorenzo Insigne e il Toronto, anche Hector Herrera si prepara allo sbarco con destinazione Stati Uniti.

Il centrocampista messicano - oggi in forza all'Atletico Madrid - da giugno sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore degli Houston Dynamo.

Por fin la espera ha terminado.



El sueño de una ciudad hecho realidad. #HH4HTown pic.twitter.com/QDXFaR8G8X — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022

Il centrocampista nato a Tijuana nel 1990, saluterà definitivamente il Vecchio Continente dopo aver speso le ultime tre stagioni alla corte dei Colchoneros.

L'articolo prosegue qui sotto

In passato accostato anche alla Roma in diverse sessioni di mercato, il suo percorso europeo è stato scandito da ben sei anni vissuti in terra lusitana con la maglia del Porto.

Il club portoghese, infatti, lo aveva prelevato dal Pachuca nell'estate del 2013, prima di lasciarlo partire destinazione Atleti nel 2019. In carriera, Herrera ha vinto 1 Liga, 1 campionato portoghese e due Supercoppe lusitane, mentre con il Pachuca si è tolto lo sfizio di vincere la Champions League nordamericana.