Gli Hearts ricordano capitan Zaliukas: giocano la finale di FA Cup col 26 sui pantaloncini

L 'Heart of Midlothian è una delle poche squadre che nella storia del calcio scozzese ha spezzato il dominio di e . Oggi ci riproverà, in finale di contro i biancoverdi. A otto anni di distanza dall'ultimo successo, maturato nel 2012.

2️⃣6️⃣



This Sunday at Hampden, every player will wear no. 26 on the front of their shorts in memory of Marius ❤️ pic.twitter.com/K2A0pnmniy