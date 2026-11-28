Come guardare Heart of Midlothian-Celtic con una VPN

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Presentazione della partita

Premiership - Game Week 15 29 nov 2026 - 10:00 Tynecastle Park

L'Heart of Midlothian ospita il Celtic al Tynecastle Park di Edimburgo in una partita della Premiership scozzese.

L'Hearts arriva alla sfida dopo una settimana dai risultati alterni. La squadra di Wouter Vrancken ha battuto il Dundee 8-0 in campionato il 21 novembre, poi giovedì ha perso 3-2 contro il Monaco in Conference League.

Il club di Edimburgo ha anche subito una pesante sconfitta sul campo del Falkirk, perdendo 5-2 all'inizio del mese. La continuità difensiva resta un'incognita per i padroni di casa.

Il Celtic arriva da capolista e in ottima forma. Giovedì la squadra di Martin O'Neill ha battuto il Torreense 2-1 in Europa League, con Camilo Duran entrato dalla panchina e autore del goal decisivo all'84° minuto.

Quel risultato è arrivato dopo le vittorie in campionato contro St. Mirren (4-1) e Kilmarnock (1-0): il Celtic ha quindi vinto le ultime quattro partite. La squadra ospite aveva anche travolto l'Hearts 7-1 nell'incontro disputato a ottobre al Celtic Park.

Entrambe le squadre hanno giocato in Europa a metà settimana, quindi il poco tempo per recuperare potrebbe incidere sulla sfida. Ecco come seguire la partita.

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