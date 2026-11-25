HBO Max e DAZN in un unico abbonamento. Da oggi è possibile e senza costi aggiuntivi.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
DAZN FAMILY
Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
DAZN FULL
Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
Il piano ha un costo di 29,99 € al mese con rinnovo mensile.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
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Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
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Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Serie tv, film e produzioni originali a disposizione da subito. Ecco come funziona.
COME ATTIVARE HBO MAX CON DAZN
L'abbonamento gratuito a HBO Max è disponibile per tutti clienti che hanno acquistato il pacchetto DAZN Family.
DAZN GOAL
Il piano DAZN Goal permette di accedere a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale di DAZN, senza pagare per gli altri sport. Il pacchetto include le tre partite di Serie A che DAZN trasmette in co-esclusiva per ogni giornata, oltre a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, e ai big match della Liga Portugal.
Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
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Il piano DAZN Family consente agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full – tra cui Serie A, Serie B, Serie A Femminile, LaLiga live e molto altro – in contemporanea su due dispositivi registrati, sia che si colleghino dalla stessa rete internet o da due reti differenti.
Il costo è di 71,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 61,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 619 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 51,58 € al mese).
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Il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. In più, atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.
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DAZN MYCLUBPASS
Vuoi seguire soltanto tutte le partite di Serie A della tua squadra del cuore? Con il piano DAZN MyClubPass puoi farlo. Scegli il tuo club al momento dell'iscrizione e guarda tutti i suoi 38 match di Serie A della stagione, con ampi pre e post-partita, highlights e contenuti su richiesta.
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Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 36,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 379 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 31,58 € al mese).
Basterà aprire l'app DAZN, andare su 'il mio account' e selezionare il banner promozionale per entrare nell'area di attivazione del pacchetto HBO Max base con pubblicità.
Avere DAZN Family è necessario per attivare HBO Max tramite DAZN. Qualora aveste un piano diverso, dovrete andare su 'il mio account' e cambiarlo in DAZN Family, dopo di che potrete attivare gratuitamente HBO Max. L'offerta non è disponibile se sei abbonato a DAZN tramite TIMVISION.
DOVE POSSO VEDERE I CONTENUTI DI HBO MAX?
I contenuti di HBO Max non saranno visibili sull'app DAZN. Dopo l'attivazione, infatti, dovrete scaricare l'app di HBO Max per usufruire della promozione. Il tuo account HBO Max è separato dal tuo account DAZN.
DAZN GOAL
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Il costo è di 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile, 13,99 € al mese scegliendo il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili, oppure 129 € in un'unica soluzione con il piano annuale (pari a 10,75 € al mese).
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