Chelsea, Hazard sulle critiche di Sarri: "Non mi interessano, penso a giocare il mio calcio"

E' festa in casa Chelsea per il raggiungimento della finale di Carabao Cup dopo aver battuto il Tottenham di Pochettino ai calci di rigore.

A tenere banco però è l'atmosfera, tesa, che si respira tra Sarri ed Hazard, definito dall'ex Napoli 'un ottimo giocatore ma non ancora un leader' dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Premier League.

Dichiarazioni alle quali il belga ha risposto così al termine del match contro gli Spurs, dove è andato a segno.

"Non mi interessano, penso solo a giocare il mio calcio. Non mi importa di quello che ha detto, mi concentro sulle mie prestazioni per fare il bene della squadra".