Hazard su Sarri e Conte: "Con loro allenamento noioso, ora ho riscoperto il piacere di farlo"

Il campione del Real Madrid ha parlato della differenza di preparazione tra i tecnici italiani del Chelsea e Zidane.

Non è certo stata una stagione positiva fin qui per Eden Hazard, attaccante in forza al dalla scorsa estate, k.o per un problema al piede negli ultimi mesi. Il 29enne belga sta per tornare ad allenarsi, cosa che da quanto è approdato nella fa nuovamente volentieri.

Intervistato da Sport, infatti, Hazard ha svelato come ai tempi del , con Antonio Conte prima e Maurizio Sarri poi, l'allenamento fosse diventato un peso enorme. Sotto Zidane, il suo idolo, ha riscoperto il piacere della preparazione pre-gara ufficiale.

Certo, ha vinto i trofei, ma Hazard avrebbe voluto una felicità a tutto tondo:

"Quando lavori con allenatori italiani è molto meno piacevole, perché è tutto molto più ripetitivo e noioso. L'unico piacere lo trai dalla vittoria. Mi sono allenato per tre anni con tecnici italiani, quindi mi fa bene riscoprire il piacere di allenarmi".

Negli ultimi anni al Chelsea, Hazard è diventato quanto mai cannoniere, aumentando sensibilmente il dato dei goal segnati in Premier League. Un lavoro in allenamento che ha dato i suoi frutti, nonostante il classe 1991 l'abbia trovato estremamente noioso.

A fine gennaio Hazard dovrebbe tornare a disposizione di Zidane, così da provare a vincere tutti i trofei in palio: non ha partecipato alla Supercoppa di causa infortunio, ma ha comunque festeggiato insieme ai suoi compagni il primo titolo da giocatore del Real.