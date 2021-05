Hazard simbolo del flop Real: sostituzione e risate con gli ex compagni dopo l'eliminazione

Risate di gusto di Eden Hazard con gli ex compagni del Chelsea al termine del match di 'Stamford Bridge': i tifosi madrileni insorgono.

Missione fallita per il Real Madrid, eliminato ad un passo dalla finalissima di Champions League: qualificazione meritata per il Chelsea di Tuchel che a Istanbul il 29 maggio sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola in uno scontro tutto 'british'.

La serataccia europea dei 'Blancos' ha il volto di Eden Hazard, schierato in campo dal primo minuto da Zinedine Zidane che forse contava sulla voglia di ben figurare contro il suo passato del belga, che però non si è vista affatto.

L'ex Lille ha giocato una gara evanescente, risultando quasi sempre estraneo alla manovra offensiva dei suoi che hanno avuto poche opportunità per segnare il goal della speranza, sfiorato in un paio di circostanze nel primo tempo con il solito Benzema.

Per Hazard solo voti insufficienti in pagella e sostituzione al minuto 89, subito dopo la rete della sicurezza firmata da Mount: ma l'ex di turno ha comunque trovato il modo per far parlare di sé, purtroppo per lui in negativo.

Dopo il triplice fischio di Orsato, le telecamere hanno pizzicato Hazard intento a ridere di gusto con i suoi vecchi compagni di squadra: un atteggiamento che, ovviamente, ha indignato la tifoseria madrilena, che sui social ha accusato il giocatore di scarso impegno e di menefreghismo nei confronti della causa.

Non è la prima volta che Hazard finisce per diventare oggetto di critiche feroci: già in passato era stato accusato di non badare molto alla forma fisica, uno dei motivi che, unitamente a diversi infortuni, hanno reso la sua esperienza spagnola un vero e proprio inferno.