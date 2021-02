Hazard si ferma ancora: potrebbe saltare Atalanta-Real Madrid

Eden Hazard è incappato in un altro infortunio muscolare. Con ogni probabilità non ci sarà nella sfida di andata contro l’Atalanta.

Eden Hazard potrebbe essere il grande assente della sfida d’andata degli ottavi di Champions League che il prossimo 24 febbraio vedrà il Real Madrid impegnato sul campo dell’Atalanta.

Come riportato dal club Blanco infatti, il campione belga ha riportato un infortunio muscolare.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 3, 2021

“A seguito dei test ai quali si è sottoposto oggi il nostro giocatore Eden Hazard presso i servizi medici del Real Madrid, è stato diagnosticato un infortunio al retto anteriore sinistro. In attesa di evoluzione”.

I tempi di recupero non sono quindi stati specificati, ma quanto appreso da Goal il centrocampista resterà lontano dai campi da gioco per un periodo che andrà dalle due alle quattro settimane.

Quella di Hazard è stata sin qui una stagione tormentata proprio da guai muscolari, me nelle ultime settimane sembrava essere riuscito a ritrovare un pizzico di continuità.

Considerato uno dei migliori giocatori al mondo, da quando è arrivato al Real Madrid solo di rado è riuscito a mettere in mostra il suo straordinario talento.

Hazard si è infatti legato ai Blancos nell’estate del 2019, ovvero quando il club iberico ha versato nelle casse del Chelsea una cifra che si aggira sui 100 milioni di euro pur farlo suo, e da allora una serie di problemi fisici non gli hanno consentito di esprimersi al meglio.

Nella sua prima stagione a Madrid sono state appena 22 le presenze complessive (16 quelle in campionato) condite da un goal, mentre in questa per ora sono 13 (8 in Liga).

Per questo motivo, negli ultimi mesi, sono circolate varie voci legate al suo stato di forma, voci che evidentemente hanno servito alla ‘Burger King’ una battuta su un piatto d’argento.

Nelle scorse ore infatti 'El Ciringuito TV', attraverso il proprio profilo Twitter, nell’annunciare che Hazard non aveva preso parte all’allenamento con il Real Madrid, ha posto una domanda.

“Hazard non si è allenato con la squadra oggi. Perché?”.

Al quesito ha appunto risposto 'Burger King' con un post.

2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021

“2x1 al Burger King”.

La nota catena di ristorazione fast food ha quindi colto la balla al balzo per ricordare la sua offerta, scherzando sul fatto che Hazard abbia preferito recarsi in uno dei sui ristoranti piuttosto che al campo di allenamento.

Il post è diventato ovviamente virale in brevissimo tempo, accumulando migliaia di retweet e di like.