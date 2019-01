Hazard e la tentazione Blancos: "Il Real Madrid è sempre il Real Madrid"

Eden Hazard ha iniziato la stagione senza indugi: dopo 23 giornate di Premier League, il belga ha già collezionato 10 goal e 10 assist con il Chelsea. L'onda lunga dell'entusiasmo del Mondiale, in cui è stato uno dei migliori, lo ha portato in quello che può essere l'Olimpo del calcio, vicino ai mostri sacri Messi e Cristiano Ronaldo.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il fantasista classe 1991 ha parlato a 'France Football' proprio dei due dominatori degli ultimi 10 anni di calcio, del loro livello e di quello che è riuscito lui a raggiungere.

"Sono stato a quel tavolo per molto tempo, anche se sono stati solo sei mesi, ho assunto una dimensione importante dal post-Mondiale. Lo posso sentire, anche negli occhi delle persone. Ma per quanto hanno fatto loro per dieci anni, essere paragonati a loro due è impossibile".

Hazard si è poi soffermato sulla differenza e sulla mentalità che lo differenzia rispetto ad altri: la voglia di divertirsi e non pensare a numeri e trofei, nonostante un palmarès importante soprattutto in Inghilterra con il Chelsea.

"Loro pensano a goal, assist, trofei, vittorie. Io non sono mai stato così. Ci sono molti giocatori come me che giocano per divertirsi. Se dovessi finire la stagione con 30 goal e 20 assist, diranno tutti che è stato qualcosa di eccezionale, anche se dovessi sbagliare tante partite. Ma preferisco giocare una partita come il quarto di finale al Mondiale con il Brasile, anche senza goal o assist. Gioco a calcio per arrivare a partite come quella"