Hazard, altro infortunio: problema muscolare, out 20-25 giorni

Il numero 7 del Real Madrid non trova pace: a serio rischio la presenza nel clàsico del 24-25 ottobre. Era appena tornato ad allenarsi.

Eden Hazard non trova pace. L’esterno belga era appena rientrato da un infortunio. E ne ha subito un altro. L’ala del dovrà star fuori ancora per 20-25 giorni a causa di un problema muscolare, l’ennesimo stop della sua esperienza in Blanco.

Il Real Madrid ha comunicato che l’ex , arrivato un anno fa in , ha rimediato una lesione muscolare alla gamba destra in allenamento e dovrà saltare i prossimi impegni, compresi quelli con la nazionale.

“Gli esami realizzati oggi hanno rivelato che Eden Hazard ha una lesione muscolare alla gamba destra”.

L’infortunio potrebbe impedirgli di giocare anche il Clàsico del 24-25 ottobre, visto che i tempi di recupero potrebbero essere intorno ai 20-25 giorni.

Soltanto ieri Zidane aveva affermato che Hazard era pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo lontano dai campi a causa di un problema fisico, che sembrava ormai messo alle spalle.

“È molto vicino a tornare. È pronto, si è allenato bene con la squadra. Fino ad ora è riuscito ad allenarsi poco. Vuole giocare, ha avuto un grave problema, ora sembra stia bene. La stagione è lunga, lui è un grande professionista”.

Poi la notizia dell'infortunio ha cambiato di nuovo tutto. Fino a questo momento Hazard è riuscito a giocare soltanto 22 partite con il Real Madrid, segnando un solo goal.