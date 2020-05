Havertz si prende la Bundesliga: numeri da record per il talento tedesco

Dopo la giornata di Haaland, quella di Havertz: doppietta, diciasette tra reti e assist in questa stagione. Big in fila per averlo, ma sarà dura.

Il ragazzo dei record, Erling Haaland, ruba la scena e le prime pagine. Ma in non è il solo giovanissimo che sta mettendo a ferro e fuoco il campionato. Chiedere a Kai Havertz, che anche contro il Monchengladbach ha messo in mostra qualità assoluta.

Autore del goal che ha dato il vantaggio al , Havertz ha raggiunto il 33esimo goal in Bundesliga a quasi ventuno anni (li compirà a giugno). Solo Klaus Fischer ci riuscì più giovane, segno di come il ragazzo stia bruciando le tappe stabilendo record che chissà, Haaland potrà superare in futuro.

Intanto però c'è Havertz, a dir poco decisivo per il suo Bayer Leverkusen: per la 17esima volta in stagione ha fornito un assist (sette) o segnato un goal (dieci, in doppia cifra proprio grazie alla doppietta odierna). Nessuno ha fatto meglio in Bundesliga nel corso del 2019/2020.

Il match contro il non ha visto solamente il bel goal segnato in avvio e il raddoppio su rigore per chiudere il match: Havertz si è divertito con classe e qualità sulla trequarti e in area di rigore, attirando su di sè tutti gli occhi dopo che Haaland aveva fatto la voce grossa nell'ultimo turno.

Quella tra Havertz e Haaland potrebbe essere la grande sfida delle ultime giornate di Bundesliga, dei giovani a distanza. Non sono gli unici, ma sono quelli che in questo momento attirano maggiormente l'attenzione per assist, goal, dribbling e numeri da predestinati.

Trequartista che all'occorrenza può giocare anche esterno e punta, ha un contratto in scadenza con il Bayer nel 2022. I grandi club d'Europa l'hanno messo nel mirino, ma senza offerte da capogiro, difficilmente operabili in questo periodo di problemi economici, rimarrà ancora a Leverkusen per crescere. E diventare una delle stelle più luminose.