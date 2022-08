Hauge saluta l'Eintracht Francoforte: l'ex Milan va al Gent in prestito

Il 23enne norvegese ex Milan non sta trovando spazio in questa stagione con l'Eintracht ed è pronto a trasferirsi in prestito in Belgio, al Gent.

Nuova avventura alle porte per Jens Petter Hauge. Il centrocampista offensivo norvegese, esploso nel Bodo/Glimt e passato nelle fila del Milan, è pronto a lasciare l'Eintracht Francoforte e trasferirsi in Belgio, nelle fila del Gent.

Come riferisce 'Sport 1', il classe 1999 è pronto a cambiare casacca fino al termine della stagione. I club sono vicini all'accordo per il prestito di Hauge, che avrà la possibilità di giocare con continuità e accumulare minutaggio in campionato e - come spera - in Europa.

Il Gent è, infatti, in corsa per un posto in Europa League: il club belga si gioca l'accesso alla fase a gironi nei playoff con i ciprioti dell'Omonia Nicosia.

Arrivato dal Milan nell'estate 2021 per una cifra vicina ai 12 milioni di euro, Jens Petter Hauge ha un contratto che lo lega all'Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2026.

Nella sua prima stagione in Germania, l'ex rossonero ha totalizzato 37 apparizioni in gare ufficiali, condite da 3 goal e 2 assist.

In questo inizio di stagione, però, l'allenatore Oliver Glasner gli ha preferito altri calciatori della rosa: Hauge non riesce a trovare la giusta collocazione nel 3-4-3 del tecnico dell'Eintracht. Nella sfida di Berlino contro l'Hertha, la terza ufficiale, il calciatore non è stato ancora una volta convocato.

Le esclusioni hanno spinto il calciatore e il club a valutare l'ipotesi prestito, sulla scia di quanto fatto da Kamada e Tuta. I due hanno trascorso un periodo in Belgio prima di esplodere a Francoforte.

È quello che si augura Hauge, che proverà a seguire il percorso tracciato dai compagni di squadra e brillare con la maglia del Gent, prima di tornare all'Eintracht, ma questa volta per ricoprire un ruolo da protagonista.