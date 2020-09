Hauge ad un passo dal Milan: è in volo per l'italia

Hauge sta per trasferirsi al Milan, come da lui confermato alla partenza dall'aeroporto di Bodo: "È un passo che sentivo di essere pronto a fare".

Per l’ufficialità del suo approdo al ci sarà probabilmente da attendere ancora un po’, intanto però non sembrano esserci più dubbi: Jens Petter Hauge è destinato a diventare un nuovo giocatore rossonero.

L’attaccante norvegese, che tanto favorevolmente ha colpito i dirigenti nel Milan nel corso della sfida valida per il terzo turno dei preliminari di che ha visto i meneghini opposti al Bodø/Glimt, ha preso questa mattina l’aereo che da Bodø lo porterà in .

Jens Petter Hauge har satt seg på flyet: – Oppnåelig å spille seg inn på det Milan-laget https://t.co/531ZnZviVO pic.twitter.com/k6joERwH9x — TV 2 Sporten (@2sporten) September 29, 2020

Hauge, parlando ai microfoni di TV2 Sporten, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’imminente inizio della sua avventura in rossonero.

“Stiamo parlando di un club incredibilmente grande. Tutto è diventato realtà negli ultimi giorni e penso che ci siano le possibilità per giocare nel Milan. Sarà emozionante vedere cosa accadrà ora nei prossimi giorni, questo è un passo che mi sentivo pronto a fare. Devo solo ringraziare il Glimt per quanto fatto negli ultimi giorni”.

Il talento classe 1999, ha già avuto modo di parlare con Paolo Maldini.

“Non vedo l’ora di tornare a parlarci. Oggi è il giorno del viaggio e dei test, sarà emozionante vedere cosa accadrà dopo e fare quel passo che non vedo l’ora di compiere. Sarà dura lasciare il Glimt, ma tutti sono d’accordo sul fatto che per me sia giusto farlo adesso”.

In attesa di capire come si evolverà la situazione, l’accordo tra i due club dovrebbe essere stato trovato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, a fronte di un esborso da circa 5 milioni di euro.

Considerato uno dei talenti emergenti del calcio norvegese, nel corso di questa stagione nella Eliteserien, il massimo campionato del suo Paese, ha realizzato 14 goal in 17 partite e sfornato ben 9 assist.