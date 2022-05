Hateboer e Freuler ammoniti in Milan-Atalanta: cosa succede al fantacalcio?

Hans Hateboer e Remo Freuler sono stati ammoniti nella 37esima giornata di Serie A contro il Milan. L'esterno dell'Atalanta e il suo collega in mezzo al campo, hanno subito un'ammonizione, infatti, che non era comparsa nei tabellini post match contro i rossoneri.

Nel comunicato del giudice sportivo, valido per il penultimo turno della Serie A 2021/2022, appaiono anche Hateboer e Freuler e non solo Giroud, Koopmeiners, Kessié, Malinovskyi, gli altri giocatori che avevano subito un'ammonizione durante il big match della 37esima giornata.

Cosa succede ora al Fantacalcio? Nelle leghe dove Hateboer e Freuler sono stati schierati bisognerà annullare il calcolo e ricalcolare. Malus di -0,5 dunque per entrambi i calciatori da detrarre al calcolo finale dello scorso turno. Un giallo che potrebbe risultare essenziale per vincere, pareggiare, o perdere la giornata.

Per Freuler, tra l'altro, il giallo subito porta alla diffida. Solamente il compagno Malinovskyi, però, salterà la 38esima giornata di Serie A: lo svizzero sarà infatti presente nell'ultima giornata che vedrà l'Atalanta lottare per Europa o Conference League al pari di Roma e Fiorentina.

Freuler, evidenzia il giudice sportivo nel comunicato, è stato ammonito per proteste nei confronti del direttore di gara, probabilmente in occasione del discusso vantaggio di Leao. Il capitano dell'Atalanta dovrà anche pagare 1500 euro di multa. Non è stato invece specificato il motivo del giallo rifilato ad Hateboer.

Insieme a Malinovskyi salteranno l'ultimo turno di Serie A anche Maleh, Gyasi, Kyine, Okereke, Vacca, Gunter Patric, Ederson e Colley. Assenze importanti per le squadre della massima serie, così come per quelle di un fantacalcio che chiude un'altra stagione. E' tempo di verdetti.