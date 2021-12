Harvey Vale: il gioiello del Chelsea che ha cercato di cambiare il nome in Ronaldo

Molte cose sono cambiate al Chelsea da quanto è arrivato Thomas Tuchel in sostituzione, ma c’è un principio che è rimasto inalterato: dare delle opportunità ai talenti del settore giovanile.

Durante di 18 mesi del mandato di Lampard, diversi futuri nazionali inglesi hanno fatto irruzione in prima squadra e, sebbene non tutti siano rimasti tra le fila del Blues, non c’è dubbio sul fatto che si sia deciso di puntare con maggiore decisione sui ragazzi dell’’Academy’.

Anche Tuchel è andato certamente avanti seguendo questa strada e, anche se è chiaro che gli ostacoli da superare non sono pochi prima di riuscire ad entrare nel gruppo guidato dal tecnico tedesco, c’è chi come Trevoh Chalobah nel 2021 ha avuto modo di esplodere definitivamente.

Ha dovuto giocare oltre 100 partite tra i professionisti e in altri club prima di avere la sua chance importante al Chelsea, ma adesso è a tutti gli effetti uno dei membri della prima squadra.

Harvey Vale è andato in panchina sia in Champions League che in Carabao Cup e la sensazione è quella che sarà di nuovo con ‘grandi’ in occasione della partita che vedrà questo mercoledì opposti i Blues al Brentford. Tutto questo mentre Tuchel è tra l’altro chiamato a fare i conti con alcune assenze dovute al Covid-19.

A differenza di alcuni dei suoi predecessori, il tecnico tedesco osserva da vicino le squadre giovanili quando il programma lo consente e Vale ha comprensibilmente attirato la sua attenzione grazie ad alcune convincenti prove con l’Under 23.

Il diciottenne sembra ponto a diventare il prossimo prodotto del settore giovanile destinato a sfondare, anche se ci sono ancora alcune questioni da risolvere prima che entri stabilmente in prima squadra.

Season done, onto the next 💫… pic.twitter.com/fy7j0wkMaO — Harvey Vale (@harvey_vale) May 21, 2021

Vale è arrivato al Chelsea dal Fulham quando aveva 13 anni ed il suo contratto si sta avvicinando ai 18 mesi dalla scadenza. Le trattative tra le parti sono già iniziate e questo perché i campioni d’Europa puntano ad evitare quanto già accaduto nel corso dell’estate del 2021.

Talenti del calibro di Valentino Livramento e Lewis Bate, hanno lasciato nel momento in cui sono arrivati all’ultimo anno di contratto e non sono stati gli unici giovani promettenti del Chelsea che hanno deciso di trasferirsi.

I Blues avranno non poco da fare per convincere Vale - che è amico sia di Livramento che è passato al Southampton che di Bate che è approdato al Leeds United - a restare. Se ce la faranno, Tuchel si ritroverà a poter contare su un giocatore versatile e dotato di grandi qualità.

“Fa sembrare tutto semplice”, ha spiegato a GOAL Tom Joyce, un tecnico che ha avuto modo di lavorare sia con Vale che cn Livramento nel corso dell’estate 2021.

“E’ un grande lavoratore e quando gli spiego qualcosa di nuovo, o gli faccio eseguire un esercizio, lui non si ferma finché non ha capito bene. E’ determinato e questo mi piace in un atleta. E’ molto preciso nei passaggi ed ha anche un tiro incredibile”.

“Deve solo continuare così, deve lavorare sodo. Credo che presto, proprio come Livramento, inizierà a collezionare presenze in Premier League”.

Molte di quelle che sono le sue qualità possono essere notate quando è in campo e questo indipendentemente dalla posizione nella quale viene schierato.

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista centrale, ma spesso ha impressionato anche come ala sinistra. Alcuni degli allenatori con i quali ha lavorato l’hanno provato anche da centrocampista centrale e da terzino sinistro nel corso degli anni, ma è dalla trequarti in su che fa realmente la differenza.

Nella stagione 2019-2020 ha segnato 20 goal con l’Under 16 del Chelsea e quanto mostrato gli ha fatto anche guadagnare 20’ in campo con la prima squadra in un’amichevole di precampionato contro il Brighton che si è giocata prima dell’inizio della stagione.

Nell’annata 2020-2021 ha giocato con formazioni di varie fasce d’età segnando 7 goal ai quali vanno aggiunti anche 12 assist e nel corso di questa stagione ha già realizzato 6 goal e fornito 3 assist.

Per la sua età è già molto maturo e lo dimostra il fatto che ha già indossato la fascia di capitano sia nel Chelsea che nelle rappresentative giovanili della Nazionale inglese.

“Ho sempre ammirato i miei genitori - ha spiegato al sito ufficiale del Chelsea - ho lasciato casa quando avevo 13 anni e so quanto questa cosa sia stata dura per loro”.

Il suo idolo calcistico potrebbe essere non propriamente apprezzato dalle parti di Stamford Bridge.

“Nel calcio il mio idolo era certamente Cristiano Ronaldo. Quando ero più giovane è pregato mia madre di farmi cambiare il nome in Ronaldo, ma sono contento che non me l’abbia permesso!”

Vale ha certamente seguito le orme di Ronaldo in termini di miglioramento della sua struttura fisica e, dopo un’estate trascorsa a mettere su massa, adesso sembra essere diventato un giocatore dominante a livello giovanile ed è parso essere tutt’altro che fuori posto quando si è allenato con la prima squadra.

L'articolo prosegue qui sotto

Il talento di Haywards Heath è adesso in attesa di un esordio con i ‘grandi’, questo mentre il Chelsea vuole dimostrare che con l’addio di Lampard non si è persa la capacità di lanciare giovani talenti ai più alti livelli.