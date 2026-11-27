Come vedere Hartlepool United-Southend United con una VPN

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Presentazione della partita

National League - Game Week 20 28 nov 2026 - 12:30 The Suit Direct Stadium

L’Hartlepool United ospita il Southend United al The Suit Direct Stadium in una partita di National League che mette di fronte una squadra in cerca di stabilità e una che punta alle prime posizioni della classifica.

La squadra di Peter Wild arriva all’incontro in condizioni migliori rispetto a qualche settimana fa. Mercoledì sera ha battuto il Solihull Moors 2-0, dopo il successo per 2-1 sul campo del Gateshead nel fine settimana precedente.

Le due vittorie consecutive sono arrivate dopo un periodo difficile, che comprendeva un pareggio contro il Wealdstone e le sconfitte contro il Boreham Wood e l’AFC Fylde. L’Hartlepool è 17° e i due successi gli hanno dato un po’ di margine.

Il Southend si presenta al nord al quarto posto, con Kieron Dyer alla guida. Martedì sera ha vinto 2-0 sul campo del Forest Green Rovers, un risultato che ha rimesso le cose a posto dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Boreham Wood.

Le partite della squadra di Dyer sono state ricche di gol di recente: tra i risultati più recenti ci sono il 3-3 sul campo del Worthing e la sconfitta per 3-2 su quello del Wealdstone. Il Southend è quindi pericoloso in attacco, ma non sempre solido in difesa.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta ad aprile, quando l’Hartlepool ha vinto in casa per 4-3 una partita da sette gol. Il Southend vorrà ribaltare quel risultato.

Ecco cosa sappiamo su come seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione dell’incontro. Questa pagina sarà aggiornata se verranno confermati un canale TV o una diretta streaming.

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