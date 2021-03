Hargreaves chiede calma: "Haaland e Mbappè come Ronaldo e Messi? Loro giocano in due squadre scarse"

Per la prima volta dopo sedici anni, nè Messi nè Cristiano Ronaldo sono ai quarti di Champions League. Una vera e propria rivoluzione, un passaggio di testimone che sembra arrivato, visto e considerando il dominio di Haaland e Mbappè, loro sì, al turno successivo del torneo europeo.

Tifosi e addetti ai lavori però non sono tutti concordi del definire Haaland e Mbappè allo stesso livello dei due fuoriclasse che hanno segnato il nuovo millennio. Tra questi Owen Hargreaves , ex idolo di Bayern Monaco e Manchester United, che ha condiviso lo spogliatoio con Ronaldo e sfidato Messi nei primi anni di carriera.

Dagli studi di BT Sport, ha invitato alla calma:

"Nessuno nega che Mbappé e Haaland siano due dei migliori giovani giocatori al mondo ma bisogna considerare la longevità di Messi e Ronaldo. I nuovi stanno tenendo una media più alta, i numeri non mentono. Ma loro sono stati e continuano ad essere in cima da 15 anni".

Per Hargreaves serve un quinquennio per poter seriamente valutare Haaland e Mbappé:

"Fino a che questi ragazzi non ripeteranno i loro numeri per almeno cinque anni di fila non possono nemmeno essere inseriti in un discorso che comprende quei due là. E lo dico col massimo rispetto".