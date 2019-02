Harakiri Real Madrid: il Girona rimonta e vince per 2-1 al Bernabeu

Casemiro porta in vantaggio il Real Madrid, ma nella ripresa accade l'impensabile: Stuani e Portu esaltano il piccolo Girona. Barcellona a +9.

Solamente tre giorni dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax, il Real Madrid deve fare i conti con una pesante sconfitta nella Liga.

Il Girona è infatti riuscito ad espugnare il Santiago Bernabeu per 2-1. Concluso il primo tempo in vantaggio grazie al secondo goal consecutivo di Casemiro, le merengues nella ripresa sono state prima riprese dal rigore realizzato dall'ex Reggina Stuani e poco dopo superati dalla zampata di Portu.

A nulla sono valsi gli ingressi nel corso della seconda frazione di gioco di Vinicius, Bale e Mariano Diaz. A tempo scaduto espulso per doppia ammonizione il capitano Sergio Ramos.

Il Real Madrid è sceso in campo con il 4-3-3. Tridente offensivo formato da Vazquez-Benzema-Asensio. A centrocampo Casemiro in mezzo, Kroos e Ceballos ai suoi lati. Courtois in porta, Odriozola e Marcelo sugli esterni, Varane e Ramos al centro della difesa.

Il Barcellona vola quindi a +9 sugli uomini di Solari, che potrebbero dover dire definitivamente addio alle speranze di Liga.