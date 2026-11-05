Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Europa League
team-logoHapoel Beer Sheva
Stadionul Rapid-Giulesti
team-logoOFI Crete
Guarda su Sky Sport
Con il contributo di

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Europa League

In Europa League, l'Hapoel Beer Sheva affronta l'OFI Creta. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

Pubblicità

Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet).
  • Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
  • Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
  • Effettuate l'accesso e trovate la diretta. Create un account o accedete al servizio dell'emittente ufficiale per ottenere accesso completo e godervi la partita!

Europa League in TV

Streaming di Europa League
Sky Italia

Sky

✅ Tutte le partite in diretta integrale

✅ Diretta Gol per collegamenti simultanei

✅ Stabilità massima via decoder satellitare

Prezzo mensile da24,90 €
Streaming Flessibile
NOW TV

NOW

✅ Tutto lo sport Sky in streaming

✅ Nessun decoder o parabola da installare

✅ Disponibile su smart TV e smartphone

Prezzo mensile da14,99 €

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: orario del calcio d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Stadionul Rapid-Giulesti

I temi della settimana: come sono andate Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

L'Hapoel Beer Sheva arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-4 contro il Royale Union Saint-Gilloise. In precedenza, la squadra aveva perso 1-2 contro l'AZ Alkmaar e pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria. Nel complesso, in queste cinque partite il Beer Sheva ha segnato cinque gol e ne ha subiti dodici.

L'OFI Creta ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Da ultimo, il club ha vinto 1-0 sul campo del Panetolikos in Super League. Prima erano arrivate una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League e una per 3-4 contro il Kalamata. In questo periodo, l'OFI ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

HBS

HBS - Forma

SAB
V2-1
SAB
S5-2
DZG
D0-0
AZ
S2-1
GIL
S4-0
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OFI

OFI - Forma

KAL
S4-3
B04
S0-2
PAO
V2-1
AEL
S1-0
PAT
V0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: formazioni

Formazioni Hapoel Beer Sheva - OFI Crete

4-3-3
Hapoel Beer Sheva crest
Hapoel Beer Sheva
HBS
Formazione
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
3-4-3
O. MarcianoO. MarcianoI. NachmiasI. NachmiasG. MizrahiG. MizrahiD. DiopD. DiopM. BaltaxaM. BaltaxaN. YehoshuaN. YehoshuaF. AmankwahF. AmankwahZ. AhmedZ. AhmedA. UgarrizaA. UgarrizaY. MaledeY. MaledeM. Abu RumiM. Abu RumiK. LiloK. LiloD. NikolaouD. NikolaouA. PoungourasA. PoungourasK. KrizmanicK. KrizmanicL. DickmannL. DickmannA. BouchalakisA. BouchalakisT. AndroutsosT. AndroutsosN. AthanasiouN. AthanasiouT. NussT. NussT. FountasT. FountasK. KodroK. Kodro
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
4-3-3
Hapoel Beer Sheva

Formazione titolare

OFI Crete

Panchina

Allenatore

  • R. Kozuch
  • C. Kontis

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: stato di forma

HBS

HBS - Forma

SAB
V2-1
SAB
S5-2
DZG
D0-0
AZ
S2-1
GIL
S4-0
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OFI

OFI - Forma

KAL
S4-3
B04
S0-2
PAO
V2-1
AEL
S1-0
PAT
V0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: bilancio degli scontri diretti

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400112+912
V
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
4400112+912
V
V
V
V
3
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
V
V
V
V
4
JuventusJuventusJUV
4310113+810
V
D
V
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
4310102+810
V
V
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
431080+810
D
V
V
V
7
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
422095+48
D
D
V
V
9
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
421154+17
V
S
V
D
10
LevskiLevskiLES
421143+17
V
V
D
S
11
SunderlandSunderlandSUN
42114407
S
D
V
V
12
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
V
V
D
S
13
LioneLioneOL
421167-17
D
S
V
V
14
AnderlechtAnderlechtAND
420263+36
V
V
S
S
15
AlkmaarAlkmaarAZ
420264+26
S
V
V
S
16
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
17
OFI CreteOFI CreteOFI
42024406
V
S
S
V
18
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
S
S
V
V
19
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
V
D
S
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
412196+35
D
D
S
V
21
Sparta PragaSparta PragaSPP
41126604
S
S
D
V
22
HoffenheimHoffenheimTSG
41126604
D
V
S
S
23
TorreenseTorreenseTOR
411258-34
D
S
S
V
24
Sturm GrazSturm GrazSGR
411225-34
S
V
S
D
25
NK CeljeNK CeljeCEL
411248-44
V
D
S
S
26
SalisburgoSalisburgoSAL
411238-54
S
D
S
V
27
Celta VigoCelta VigoCEL
410346-23
S
V
S
S
28
MilanMilanMIL
410347-33
S
S
V
S
29
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
S
S
V
S
30
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
V
S
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
401316-51
D
S
S
S
32
CelticCelticCEL
401339-61
D
S
S
S
33
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
401317-61
S
S
S
D
34
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
S
S
D
S
35
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
4013312-91
D
S
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
4013110-91
S
D
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google