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Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: orario del calcio d'inizio

Europa League - Game Week 4 5 nov 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

I temi della settimana: come sono andate Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

L'Hapoel Beer Sheva arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-4 contro il Royale Union Saint-Gilloise. In precedenza, la squadra aveva perso 1-2 contro l'AZ Alkmaar e pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria. Nel complesso, in queste cinque partite il Beer Sheva ha segnato cinque gol e ne ha subiti dodici.

L'OFI Creta ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Da ultimo, il club ha vinto 1-0 sul campo del Panetolikos in Super League. Prima erano arrivate una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League e una per 3-4 contro il Kalamata. In questo periodo, l'OFI ha segnato sette gol e ne ha subiti otto.

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: formazioni

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: stato di forma

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: bilancio degli scontri diretti

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: le classifiche