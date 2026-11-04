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Europa League
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Hapoel Beer Sheva-OFI Creta, dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Europa League

In Europa League, l'Hapoel Beer Sheva affronta l'OFI Creta. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: orario del calcio d'inizio

crest
Europa League - Game Week 4
Stadionul Rapid-Giulesti

I temi della settimana: come sono andate Hapoel Beer Sheva e OFI Creta?

L'Hapoel Beer Sheva arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 0-4 contro il Royale Union Saint-Gilloise. In precedenza, la squadra aveva perso 1-2 contro l'AZ Alkmaar e pareggiato 0-0 con la Dinamo Zagabria. Nel complesso, il Beer Sheva ha segnato cinque goal e ne ha subiti dodici in queste cinque partite.

L'OFI Creta ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara, il club ha vinto 1-0 in casa del Panetolikos in Super League. Prima erano arrivate una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League e una per 3-4 contro il Kalamata. In questo periodo, l'OFI ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

HBS

HBS - Forma

SAB
V2-1
SAB
S5-2
DZG
D0-0
AZ
S2-1
GIL
S4-0
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OFI

OFI - Forma

KAL
S4-3
B04
S0-2
PAO
V2-1
AEL
S1-0
PAT
V0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: le formazioni

Probabili formazioni Hapoel Beer Sheva - OFI Crete

Allenatore

  • R. Kozuch

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: lo stato di forma

HBS

HBS - Forma

SAB
V2-1
SAB
S5-2
DZG
D0-0
AZ
S2-1
GIL
S4-0
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
OFI

OFI - Forma

KAL
S4-3
B04
S0-2
PAO
V2-1
AEL
S1-0
PAT
V0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: il bilancio degli scontri diretti

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
431041+310
D
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
D
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
S
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
S
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
V
D
13
LioneLioneOL
320156-16
S
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
D
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
S
V
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
S
D
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
D
S
18
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
311134-14
S
V
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
S
D
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
D
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
311136-34
D
S
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
S
S
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
S
S
24
MilanMilanMIL
310245-13
S
V
S
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
S
S
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
S
S
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
S
V
S
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
S
S
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
D
S
S
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
S
S
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
S
D
S
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
S
S
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
S
S
S
34
MarsigliaMarsigliaOM
300316-50
S
S
S
35
CelticCelticCEL
300339-60
S
S
S
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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