Handanovic 'veggente' nel silenzio di San Siro: Inter-Sassuolo per pochi intimi

Il silenzio, l'atmosfera di San Siro che mette in risalto ogni dettaglio di quello che succede sul campo: parole, emozioni, calcio puro.

65.800: è stata questa la media degli spettatori presenti a San Siro in occasione delle partite di campionato dell’ nella prima parte di stagione. Un numero importante, il dato più alto di tutta la . Forse è proprio per questa ragione che assistere ad una gara dei nerazzurri in uno stadio deserto fa, se possibile, ancora più rumore.

Così come accaduto in occasione del recupero contro la , anche il match contro il si gioca a porte chiuse. All’interno dello stadio sono ammessi solo i calciatori, gli steward ed alcuni, pochi, addetti ai lavori. Sin da subito il clima è singolare: autocertificazioni da consegnare, gel igienizzanti, misurazione della temperatura e percorso obbligato per raggiungere la tribuna stampa. Piccole novità, ma allo stesso tempo significative.

Non è la prima volta che si disputa una gara a porte chiuse, purtroppo, ma il silenzio stavolta è ancora più imponente, probabilmente perché all’interno del Meazza, per via delle nuove misure eccezionali, si è davvero in pochi. Persino i raccattapalle sono di meno, e ogni parola pronunciata sul terreno di gioco diventa facilmente udibile dalla tribuna.

Il minuto di silenzio, per una volta, è davvero un minuto di silenzio. “O Generosa” risuona senza essere coperta da cori, urla e incitamenti. Piaccia o non piaccia, è sicuramente una novità. I giocatori parlano tanto tra loro, forse più del solito, probabilmente proprio per rompere quell’irreale silenzio. Pronti via e Handanovic ha subito da ridire sulla posizione dei tre centrali: il portiere sloveno prevede il goal del Sassuolo, che arriverà alla prima verticalizzazione. Qualcosa non andava, aveva ragione lui.

Magnanelli è un autentico allenatore in campo, Lukaku chiama palla ogniqualvolta uno dei suoi compagni ne gestisce il possesso, in stile Cafu dei tempi d’oro. Assistere alla gara è una sorta di viaggio nell’intimità delle squadre, sembra quasi di curiosare tra i segreti dello spogliatoio, in un’era in cui anche assistere ad un allenamento a porte aperte è merce rara.

Mancano i tifosi, ed è sicuramente strano. Soprattutto, non è bello. Ed è ancora più strano quando, dopo i goal nerazzurri, l’urlo liberatorio di Ligabue che accompagna tutte le segnature dell’Inter, non è accompagnato dal boato del pubblico, nè dalla voce dello speaker.

L’Inter, per fare sentire i calciatori meno soli, proietta i selfie di alcuni sostenitori nerazzurri sulla terza fila di led a bordocampo. L’iniziativa si chiama “Social Wall Together” ed esprime molto bene il concetto. I tifosi, ritratti quasi tutti in maglia nerazzurra, sorridono nonostante siano costretti a seguire la partita da casa.

Perchè alla fine la passione va oltre ogni limitazione. E sebbene, lo sappiamo bene, vivere una partita dallo stadio ha un sapore decisamente diverso, una volta battuto il calcio d’inizio lo spettacolo riprende. E chi ama lo sport, lo ama in tutte le sue versioni. Con tutte le sue limitazioni. Sperando che pian piano diventino sempre meno.