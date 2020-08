Handanovic re dei rigori: uno su sette subìto in Europa League

Contro il Getafe il portiere dell'Inter ha aumentato la sua fama di estremo difensore anti-penalty: con i nerazzurri mai una rete incassata.

Un rigore, ancora una volta, poteva cambiare la stagione del . Invece, Molina ha spedito a lato, lasciando l' in vantaggio e in fiducia, capace così di chiudere la gara e qualificarsi ai quarti di . Ipnotizzato il rigorista del team spagnolo da uno dei para-penalty per eccellenza, Samir Handanovic.

Quando si parla di Handanovic, del resto, si parla di uno dei maggiori intepreti del salvataggio dal dischetto. Stavolta non ha dovuto mettere le mani o i piedi per respingere il rigore, ma in passato, relativamente all'Europa League, ha detto di no sempre, vestendo la maglia dell'Inter.

Handanovic, infatti, ha affrontato sette rigori in Europa League, ultimo dei quali proprio contro il Getafe. Di questi, quattro sono arrivati da quando veste la maglia dell'Inter: nessuno di questi è finito in porta, visto che gli altri tre sono stati parati dall'ex estremo difensore dell' .

Ed e è proprio con l'Udinese che Handanovic aumenta la propria statistica a sei rigori senza goal, con il solo centro di Sung-yueng Ki del nel 2011/2012. Dopo, imbattuto dal dischetto contro AZ (tiro di Elm alto), in bianconero, e Rubin Kazan (conclusione di Natcho, parata), Dnipro (Konoplyanka, respinto), (Tadic, salvataggio) in nerazzurro prima del Getafe.

In principio era stato il rigore parato a Diego del nel 2009, nel 3-3 del ritorno dei quarti di finale: prodezza che non bastò ai bianconeri per avanzare nella competizione, vinta dallo Donetsk proprio ai danni della squadra tedesca.

La speranza dell'Inter è che il proprio capitano possa continuare con tale statistica nel cammino di Europa League e ovviamente anche nella prossima imminente , campionato in cui Handanovic non ha praticamente mai subìto rete da penalty.