Handanovic non ci crede: "In campo Inter meglio del Real Madrid"

Grande rammarico per l'Inter dopo la sconfitta di Madrid, Lautaro Martinez segna ma non basta: "Siamo arrabbiati, potevamo vincere".

Non era una gara da dentro o fuori, ma ora l' si trova sicuramente in una situazione decisamente difficile. Una sconfitta e due pareggi nelle prime tre gare di , ultimo posto nel raggruppamento e grossi dubbi in vista del futuro, superata anche dal in classifica.

3-2 a Madrid, Inter battuta di misura dopo essere riuscita a recuperare momentaneamente la gara. Gli errori individuali (su tutti Hakimi) hanno però spezzato le ali alla formazione di Conte, costretta a tornare a Milano all'ultimo posto della graduatoria. Costretta all'ultima spiaggia contro i Blancos nel match di ritorno a San Siro.

Grande rammarico per l'Inter, espresso da Samir Handanovic a fine gara:

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"C’è tanta amarezza, l’abbiamo ripresa e volevamo vincere, sembrava si potesse fare. Abbiamo avuto tante occasioni, ma episodi hanno fatto la differenza per il Real. In area stati più bravi e incisivi".

Per superare il turno ed evitare e sopratutto addio definivito ai tornei continentalis tagionali, l'Inter deve migliorare:

"Dobbiamo avere più cattiveria. Sembrava si potesse gincere, non è la prima partita che succede. Questa è la differenza tra noi e loro. In campo siamo stati meglio di loro credo, ma ci è mancato il passaggio finale".

Dispiaciuto anche Lautaro Martinez, autore del momentaneo goal del 2-1:

"Abbiamo fatto di tutto per vincerla, noi li abbiamo fatti giocare tranquilli. Siamo arrabbiati perché era una partita che volevamo vincere, abbiamo creato tanto e avremmo potuto farlo. Dobbiamo rialzare la testa, lavorare e continuare a guardare avanti. Mancano i dettagli, questa competizione è così".

L'argentino è stato spesso al centro delle polemiche per gare sotto tono: