Handanovic mette in guardia l'Inter: "Lo Shakhtar è una squadra di livello superiore"

L' si gioca una stagione nella semifinale di contro lo Donetsk: alla vigilia del match contro gli ucraini Samir Handanovic ha espresso le sensazioni del gruppo, mostrandosi pronto al grande appuntamento.

Il portiere nerazzurro ha accostato i vari avversari di questa cavalcata europea:

"Affrontiamo una squadra di qualità. Serviranno coraggio e compattezza domani. Sono partite diverse. Il aveva un gioco diverso, quasi non sembrava una squadra spagnola. Il Bayer somiglia allo Shakhtar in attacco. Il livello è cresciuto, siamo in semifinale, quindi dico che lo Shakhtar è una squadra di livello superiore".