Handanovic farà di tutto: pronto un tutore per poter giocare Inter-Milan

Samir Handanovic proverà a recuperare per il Derby di domenica contro il Milan, anche se di norma ci vorrebbero tre settimane.

Non è ancora certo, ovviamente, visto che mancano cinque giorni pieni al Derby di domenica sera tra e , ma Samir Handanovic non ha nessuna intenzione di rendersi indisponibile a prescindere e di non provare a recuperare per il Derby.

Anzi, tutto il contrario. Dopo essere andato in panchina contro l’ , Samir Handanovic ha già cominciato il conto alla rovescia per domenica sera. In questi giorni di allenamento, con un tutore alla mano, lo sloveno proverà a parare, facendo mille prove e sperando di non sentire dolore e di guarire in fretta.

L’infortunio non è cosa da poco, ma nemmeno particolarmente grave. L’Inter nella giornata di lunedì ha comunicato che gli esami a cui si è sottoposto Handanovic hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno e quindi il discorso in ottica Derby è stato lasciato completamente in ballo.

Tuttavia, come visto nella partita contro l’Udinese, se Handanovic non dovesse farcela l’Inter si affiderà a Daniele Padelli. L’ex portiere del ha debuttato domenica in contro i friulani, mantenendo anche la porta inviolata.

Tra l’altro, anche se certamente in passato non è stata colpa di Handanovic, questa è la prima volta che l’Inter chiude un clean-sheet nel 2020, il che darà sicuramente grande fiducia e autostima a Padelli, se dovesse essere chiamato in causa in una partita sentita e importante come quella contro il Milan. Il dubbio probabilmente per Antonio Conte sarà sciolto solo nella giornata di domenica, a poche ore dal calcio d’inizio del Derby.