Handanovic rischia 3 settimane di stop: no dell'Inter a Viviano e Curci

L'Inter proverà a recuperare per il derby ma rischia di star fuori 3 settimane, i nerazzurri però accantonano l'idea di cercare portieri svincolati.

Il mignolo della mano di Samir Handanovic preoccupa l'. Lo sloveno ha dato forfait ad Udine per l'infortunio alla mano rimediato nel weekend e, nonostante Antonio Conte non sia apparso troppo pessimista, il rischio di uno stop prolungato esiste.

"Handanovic ha avuto un problema, ci sono sette giorni di tempo e lo staff cercherà di recuperarlo. Padelli comunque ha dato sicurezza alla squadra, ha risposto presente in un momento in cui avevamo bisogno. Di questo gruppo ho grande stima e fiducia".

Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, il capitano nerazzurro potrebbe dover restare ai box per 3 settimane: il problema non è di poco conto, le prossime ore saranno decisive, ma intanto iniziano a farsi largo ipotesi sulla data del rientro.

Conte si augura di poter riavere Handanovic addirittura per il derby di domenica prossima, anche se i tempi appaiono troppo stretti e il calendario è fitto: , poi in Coppa , e ( ) sono i match che il numero uno rischia di dover saltare. Per poi tornare contro (23 febbraio) o il 1 marzo.

Se dovesse compiersi il 'miracolo' Handanovic difenderà i pali dell'Inter nella stracittadina in programma tra 6 giorni, ma a prescindere da previsioni sul rientro il club ha una certezza: niente portieri svincolati per ovviare all'improvvisa emergenza.

Senza squadra risultano esserci profili come Emiliano Viviano e Gianluca Curci, ma sempre come riporta il quotidiano Marotta e Ausilio non intendono reperire altri profili avendo in rosa già Padelli e Berni. Aspettando l'evolversi del ko di Handanovic.