Han alla Juventus, chi è il nordcoreano che ha conquistato l'Italia

A sorpresa la Juventus ha deciso di acquistare Han dal Cagliari: attaccante nordcoreano classe '98, è esploso nel Perugia in Serie B.

In attesa di capire se potrà arrivare Icardi, la ha chiuso un'operazione per il futuro prelevando Han dal per circa 5 milioni di euro.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Attaccante nordcoreano classe '98, Han era stato trattato dalla Juventus anche nelle passate stagioni dopo l'exploit in Serie B con la maglia del .

Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, fa il suo esordio in nella stagione 2016/2017 e trova il primo goal contro il dopo appena 54 minuti totali giocati in cinque presenze.

Han Kwang-Son 🇰🇵 in 🇮🇹

Serie A ➡️ 1 goal in 59'

Serie B ➡️ 4 goal in 153'

Fa, per ora, una media di un goal ogni 42'. Non male... 😉 pic.twitter.com/bPqurtj5v9 — Federico Casotti (@federicocasotti) 4 settembre 2017

Nella stagione 2017/2018 Han si è trasferito in prestito al Perugia dove ha vissuto una prima parte di stagione da assoluto protagonista.

Da agosto a gennaio segna 7 goal in 17 presenze, esordendo in Serie B con una straordinaria tripletta contro l'Entella. Le big cominciano a interessarsi a lui e a gennaio il Cagliari decide di richiamarlo.

L'articolo prosegue qui sotto

In Serie A gioca sette partite ma non viene confermato per la stagione successiva. Torna allora in prestito al Perugia, tuttavia non riesce a ripetere le grandi cose fatte nella precedente esperienza, anche per via di qualche infortunio di troppo.

In estate torna nuovamente al Cagliari e inaspettatamente arriva la chiamata della Juventus che già da tempo voleva portarlo a Torino. L'idea del club bianconero è quello tenere Han per farlo crescere e giocare con l'Under 23 in attesa dell'esordio in prima squadra. Un nuovo Kean all'orizzonte?