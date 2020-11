Hamsik 'chiama' Napoli: "Il più grande applauso di sempre per Maradona"

Si moltiplicano le iniziative per ricordare Diego Armando Maradona, scomparso improvvisamente a soli sessant'anni. In prima fila, ovviamente, la città di e le bandiere azzurre.

Dopo il saluto commosso di Mertens, ecco l'iniziativa lanciata dall'ex capitano Marek Hamsik sui social.

"Domani 26 novembre, alle ore 20:45, Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita, metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle 21:00, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che Diego è il nostro figlio e fratello più amato. Inoltrate e condividete a tutti i Napoletani. Forza Diego Per Sempre!!".