Hamsik inizia l'avventura in Cina: pranzo col Dalian

Marek Hamsik inizia a tutti gli effetti la nuova avventura cinese: l'ex capitano del Napoli ha pranzato coi dirigenti del Dalian Yifang.

Marek Hamsik dà il via alla sua nuova avventura in Cina. L'ormai ex capitano del Napoli è atterrato a Shanghai e ha incontrato la dirigenza del Dalian Yifang, prossimo club dopo 12 anni passati in azzurro.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riporta 'Sky', lo slovacco ha fatto capolino in Oriente per prendere confidenza con quella che sarà la realtà per 3 stagioni: accompagnato dall'agente Venglos e dagli amici più stretti, ha pranzato col team manager del club asiatico.

Prossimo step, conoscere allenatore, compagni, strutture e staff del Dalian: dopo la sosta per le Nazionali, Hamsik si immergerà a 360 gradi nell'universo cinese e volterà definitivamente pagina.

Da Bratislava a Shanghai passando per Pechino: dopo 10 ore di aereo, 'Marekiaro' è arrivato in Cina. Quanto è lontana Napoli.