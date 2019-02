Hamsik in Cina si fa: Dalian e Napoli chiudono a 20 milioni più bonus

Sconto sulle commissioni e chiave trovata per il passaggio di Marek Hamsik dal Napoli al Dalian Yifang: affare da 20 milioni più bonus.

Dalla clamorosa fumata nera ad un annuncio dietro l'angolo. Marek Hamsik lascerà il Napoli e approderà al Dalian Yifang: intoppi superati e chiusura della trattativa ormai imminente.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il 'Corriere dello Sport' parla di 20 milioni più bonus che il club cinese verserà nelle casse di quello azzurro in un'unica soluzione: l'ipotesi di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, nodo che aveva rischiato di far saltare l'operazione, è stato così risolto.

Richieste del Napoli assecondate e Dalian pronto ad accogliere Hamsik, già a Madrid per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con quella che a breve diventerà la sua nuova squadra.

Con uno sconto sulle commissioni, partenopei e asiatici sono tornati ad essere sulla stessa lunghezza d'onda: lo slovacco, che non si è allenato ed è in permesso fino a lunedì, non verrà convocato per Firenze e si appresta ad iniziare l'avventura in Cina dopo quasi 12 anni all'ombra del Vesuvio.