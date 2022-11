Hamsik dice addio alla Slovacchia: ovazione e lacrime per l'ultima in nazionale

L'ex capitano e centrocampista del Napoli ha detto addio alla Slovacchia: l'omaggio e le lacrime a Bratislava nell'ultima gara in nazionale.

Lacrime e ovazione al Tehelné pole di Bratislava per l'ultima di Marek Hamsik con la Slovacchia. L'ex capitano e centrocampista del Napoli, ora in Turchia al Trabzonspor, ha salutato la nazionale in occasione della sfida amichevole contro il Cile.

"Marek, ďakujeme!". "Marek, grazie", recitavano gli striscioni presenti sugli spalti.

Dopo la targa consegnata prima del fischio d'inizio dalla federcalcio per celebrare la carriera e le gesta in nazionale, il commissario tecnico della Slovacchia, l'italiano Francesco Calzona, ha sostituito Hamsik a pochi secondi dal 90' per concedergli la standing ovation, durata circa cinque minuti, dei tifosi presenti sugli spalti.

O gerçek bir lider. 🎩



Marek Hamsik, milli takım forması altında son maçına çıktı. pic.twitter.com/h3R1yb5MdM — TAYFA (@tayfaorg) November 20, 2022

Hamsik non è riuscito a trattenere le emozioni e si è lasciato andare ad un pianto a dirotto nel momento in cui stava per varcare la linea di gioco e uscire dal campo.

Quello dei sostenitori presenti sugli spalti è stato un tributo meraviglioso per l'ex Napoli, che chiude la sua avventura in nazionale, durata oltre 15 anni, con 135 presenze e 26 goal realizzati.

Un percorso iniziato il 7 febbraio 2007 nel match contro la Polonia, quando neanche ventenne fece il suo ingresso sul rettangolo verde di gioco per la prima volta con la maglia della nazionale maggiore.

Ad attenderlo in panchina i compagni, che lo hanno omaggiato con applausi e un caloroso abbraccio di gruppo. Il tribuno nei confronti di una leggenda, che ha segnato la storia del calcio slovacco e della sua nazionale.