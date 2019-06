Hamsik-Besiktas, affare possibile? L'ex Napoli offerto alla squadra turca

Il centrocampista slovacco non si sta trovando benissimo in Cina e vorrebbe tornare in Europa: il problema è relativo all'ingaggio.

A gennaio l'addio alla , al , alla fascia da capitano azzurra. Dopo pochi mesi, però, Marek Hamsik potrebbe tornare in Europa e lasciare il campionato cinese, in cui per ora non è riuscito ad adattarsi come avrebbe sperato. Lo slovacco è finito nell'orbita del .

Hamsik, secondo quanto riporta TrtSports, è stato infatti offerto al Besiktas, squadra che nella prossima annata giocherà i gironi di . Un bel colpo per il centrocampo della squadra turca, limitata però dall'altissimo ingaggio percepito attualmente dall'ex centrocampista del Napoli.

Da quando ha firmato per il Dalian, infatti, Hamsik guadagna undici milioni a stagione, troppi per la Serie A, escludendo l'eccezione Cristiano Ronaldo e naturalmente troppi per il campionato turco, che non può proporre certe cifre nemmeno tra le squadre di Istanbul, dal al , passando per lo stesso Besiktas.

32 anni a luglio, Hamsik ha realizzato appena un goal nelle sue prime apparizioni in e la scelta di trasferirsi in Asia non sembra averlo convinto del tutto. Intermediari hanno sondato il terreno con il Besiktas, che valuta il da farsi, e accetterebbe solamente con un ingaggio notevolmente ridotto.

Il Besiktas potrebbe puntare su Hamsik solamente in caso di un accordo di sponsorizzazione, che permetterebbe di pagare parte dell'ingaggio di Hamsik. Un'eventualità da non scartare a priori e che sta facendo parlare tantissimo in terra turca in queste ultime ore.

Per Hamsik la destinazione turca rappresenterebbe il quarto campionato della sua carriera, dopo quello slovacco, quello cinese e naturalmente quello italiano in cui ha giocato quasi tutta la sua carriera. La sorpresa di Istanbul può essere dietro l'angolo.