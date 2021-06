Hamsik al Trabzonspor, si tratta: può trovare Gervinho e Bruno Peres

Vitor Hugo, ma anche i nuovi acquisti Gervinho e Bruno Peres già al Trabzonspor: Hamsik può approdare in Turchia.

Dopo una vita da bandiera in quel di Napoli, Marek Hamsik è pronto a giocare per la terza squadra nel giro di due anni. Dopo aver lasciato il campionato cinese nel 2020, dove militava con il Dalian Yifang, il giocatore slovacco si è trasferito in Svezia al Goteborg per prepararsi al meglio a Euro2020. Ora la Turchia.

E' infatti in fase avanzata, come evidenzia Fanatik, la trattativa per portare Hamsik al Trabzonspor, squadra della massima serie turca che a fine maggio ha ingaggiato altre due conoscenze della Serie A, ovvero Bruno Peres dalla Roma e Gervinho dal Parma, retrocesso in Serie B.

L'allenatore del Trabzonspor, Abdullah Avcı non vede l'ora:

"Hamsik è un grande giocatore, vorrei che arrivasse da noi".

Si lavora sull'ingggio, considerando che il Trabzonspor chiede 1,5 milioni più bonus, mentre dall'entourage di Hamsik la richiesta sarebbe di 2,5 all'anno. L'obiettivo è quello di finalizzare il tutto entro gli Europei, così da concentrarsi ognuno sui propri obiettivi il prima possibile.

Hamsik giocherebbe con il Trabzonspor la Conference League, la nuova competizione europea che vedrà tra le altre presenti anche la Roma e il Tottenham. Squadre importanti che non sono riuscite a finire tra le posizioni d'elite nell'ultima stagione.

Oltre ai già citati Gervinho e Bruno Peres, milita a Trebisonda anche Vitor Hugo, 30enne brasiliano con un passato alla Fiorentina. Prossimi giorni decisivi per il nuovo acquisto che manderebbe in visibilio i tifosi, già entusiasti per gli arrivi degli altri ormai ex Serie A.