Hamsik, addio Napoli: De Laurentiis potrebbe ritirare la 17

Dopo dodici anni finisce l'avventura di Marek Hamsik al Napoli, che sta valutando l'ipotesi di ritirare la maglia numero 17.

Una storia lunga ben 12 anni sta per chiudersi al Napoli: Marek Hamsik ha dato il suo ok al trasferimento in Cina la tifoseria partenopea perde un vero e proprio pezzo di storia. Il club azzurro sta valutando l'idea di ritirare la maglia numero 17 del centrocampista slovacco.

Stando a quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', il presidente De Laurentiis starebbe riflettendo sul ritiro della maglia di Hamsik, che rappresenta inevitabilemente un capitolo importante della storia recente del club.

Da quando è arrivato al Napoli nell'estate del 2007, il classe '87 ha collezionato ben 520 presenze, strappando a Maradona il record di goal e fissandolo a 121, ai quali vanno aggiunti anche 111 assist.

Numeri troppo importanti per essere archiviati senza il giusto riconoscimento: è per questo che la società potrebbe riservare a Marek Hamsik un trattamento speciale. Sarebbe la seconda maglia ritirata nella storia del club dopo la numero 10 di Diego Armando Maradona.