La storia di Hannes Thor Halldorsson, portiere dell'Islanda a Euro 2016 e a Russia 2018 (dove parò un rigore a Lionel Messi) che debutta come regista.

Una vita tra i pali e i campi da calcio e quella passione per il cinema coltivata fin da bambino. Una storia di quelle da raccontare sul grande schermo. Eppure Hannes Thor Halldorsson la considera "una pessima sceneggiatura, a cui la gente non crederebbe".

I primi calci al pallone all'età di 5 anni nel Knattspyrnufelag Reykjavikur, la squadra più vincente d'Islanda, lo stop forzato a causa di un infortunio grave alla spalle, il ritorno in campo e il rigore parato a Lionel Messi all'esordio ai Mondiali di Russia 2018. Poi, dopo il ritorno in patria in seguito alle esperienze in giro per l'Europa, Halldorsson ha tirato fuori dal cassetto un vecchio progetto di un film, iniziato 10 anni fa, e lo ha portato a termine, presentandolo in anteprima al BFI Festival di Londra.

Il debutto nel ruolo di regista da parte di Halldorsson è arrivato grazie a ‘Cop Secret’ (‘Leynilögga’ in lingua originale), commedia d'azione che ha già ricevuto riconoscimenti a livello internazionale.

Proprio come la trama di un thriller, nella vita di Halldorsson ci sono stati diversi colpi di scena a cambiare lo scenario all'improvviso.

All'età di 20 anni, il portiere era a un bivio a causa della necessità di operarsi alla spalla: iniziare un lungo percorso di riabilitazione con il Leiknir Reykjavik, formazione di terza divisione islandese, o dire basta e puntare sulla sua carriera da regista, che sembrava essere sul punto di decollare. Ma dopo il lungo stop dai 14 ai 19 anni proprio per il problema fisico, Halldorsson sapeva bene qual era il suo scopo:

"Pensavo che il calcio non mi avrebbe portato da nessuna parte, ma il mio obiettivo in quel momento era quello di giocare nella massima divisione islandese".

L'esperienza al Leiknir Reykjavik non è memorabile: partito come riserva di Valur Gunnarsson, è subentrato dopo l'espulsione del portiere titolare in una sfida decisiva per la promozione. Un suo errore, però, è costato la sconfitta e il mancato passaggio nella serie superiore.

Sarà l'UMF Afturelding, altro club di terza serie, a dare una nuova chance ad Halldorsson: inizia così l'ascesa del portiere verso il grande calcio. In due anni realizza il sogno di giocare in massima divisione, difendendo i pali del Knattspyrnufélagið Fram. Nello stesso anni, il 2011, arriva anche la prima chiamata della nazionale islandese con lo svedese Lars Lagerback in panchina.

Dopo aver perso con la Croazia i playoff per i Mondiali 2014, l'Islanda si qualifica a Euro 2016, dove viene eliminata nei quarti di finale dai padroni di casa della Francia col risultato di 5-2. Due anni più tardi arriva la prima e storica partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, nell'edizione in Russia. E in entrambe le competizioni iridate c'è Halldorsson a difendere i pali della nazionale.

Nella gara d'esordio in Russia, Halldorsson riuscì a neutralizzare al 63' il rigore calciato da Lionel Messi, con la partita terminata sul risultato di 1-1. Un debutto indimenticabile per il portiere islandese, che ferma la 'Pulga' e regala il primo punto storico alla sua nazionale.

Dopo le esperienze in giro per l'Europa, nei campionati di Norvegia, Olanda, Danimarca e Azerbaigian, Halldorsson ha deciso di tornare in patria nel 2019 per giocare con il Valur.

Nel corso della carriera professionistica da calciatore, Hannes Thor Halldorsson non ha mai accantonato definitivamente la passione per il cinema. Il portiere ha partecipato alla realizzazione del video della canzone islandese in corsa all'Eurovision 2012 e alla pubblicità della Coca-Cola trasmessa durante i Mondiali del 2018, proprio quelli del rigore parato a Messi.

Un lungo cammino fino al primo lungometraggio, 'Cop Secret', una commedia d'azione incentrata sulla storia di un poliziotto e del suo nuovo partner durante le indagini su un serie di rapine in banca in cui sembra che non venga rubato nulla.

Dopo essersi ritirato il mese scorso dall'Islanda con 77 presenze all'attivo, Halldorsson continua a giocare nel Valur, mentre per lui si aprono le porte del cinema e della carriera da regista con il primo film diretto.

"Mi resta un anno di contratto e non è ancora finita la mia carriera, ma sento che si sta avvicinando la fine".

E per una fine che arriva, c'è già un nuovo inizio: Hannes Thor Halldorsson, il portiere che parò il rigore a Messi è pronto a indossare i panni del regista cinematografico.