HALL OF FAME XIX - Gabriel Batistuta, il centravanti che non si divertiva a giocare a calcio

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«Io non mi sono divertito a giocare a calcio». È una frase che, pronunciata da Gabriel Omar Batistuta, sembra quasi impossibile da conciliare con quello che abbiamo visto per anni sui campi di calcio.

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Perché se c'è stato un calciatore capace di trasmettere emozioni, di far sobbalzare sugli spalti migliaia di persone e di trasformare un goal in qualcosa che andava ben oltre una semplice rete, quello è stato proprio il Re Leone. Lui viveva il pallone come una responsabilità, con una serietà assoluta, senza concedersi sconti e senza mai accontentarsi. Noi, invece, davanti a quella potenza, a quei tiri e a quelle esultanze, ci siamo divertiti parecchio.

Per capire cosa abbia rappresentato, però, bisogna tornare a un’estate di molti anni prima, quando il suo nome non aveva ancora il peso che avrebbe acquisito negli anni successivi e il suo volto non era diventato una delle immagini più riconoscibili del calcio. Chi scrive ha visto all'opera Batistuta per la prima volta nell’estate del 1991, davanti al piccolo televisore di una casa al mare, durante la Copa América. Era piccolo e non aveva strumenti per misurare davvero il valore di un attaccante, ma mentre guardava giocare l’Argentina gli si era fissata in testa una domanda: «Ma come fa questo ad essere così tanto più forte degli altri?». Quell’Argentina avrebbe vinto il torneo e Batistuta lo avrebbe chiuso da capocannoniere, con sei goal, ma la cronaca può certificare il risultato, non la sorpresa di quel bambino, che è rimasta intatta.

Forse è proprio qui che si trova una delle chiavi per capire il Re Leone: Batistuta non si è mai raccontato come un talento predestinato, uno di quelli ai quali il calcio viene consegnato quasi per diritto di nascita. La sua mentalità era quella di un giocatore costruito con il lavoro, la disciplina e la durezza con se stesso. Il talento c’era, ed era enorme, ma non gli è mai bastato pensare di possederlo: doveva dimostrarlo ogni volta, possibilmente con un goal, possibilmente con un altro ancora.

A Firenze quella mentalità prese una forma che andava ben oltre il numero di reti segnate. Batistuta non era soltanto un centravanti capace di calciare con una violenza impressionante, ma un calciatore che riusciva a trasmettere potenza in ogni gesto, anche quando non aveva il pallone tra i piedi: nella corsa, nell’appoggio, nel modo di proteggere la palla, nella capacità di resistere al contatto con un difensore e di trasformare un contrasto in un’occasione per ripartire. Sembrava che il suo corpo fosse stato costruito per imporsi, che ogni movimento contenesse una forza pronta a esplodere, e quella sensazione arrivava allo stadio con la stessa immediatezza con cui arrivava il rumore di un suo tiro sulla traversa o in fondo alla rete.

Anche le esultanze facevano parte di quella potenza, perché in Batistuta non sembravano mai un gesto aggiunto dopo il goal, ma il naturale prolungamento di ciò che era appena successo. La corsa verso la bandierina, la posa da guerriero che sarebbe diventata persino una statua sotto la Curva Fiesole, la mitraglia con cui festeggiava le reti: immagini diverse, ma accomunate dalla stessa energia, da un’intensità che non lasciava spazio alla misura. Non era soltanto un attaccante che segnava, era un uomo che sembrava dover liberare qualcosa ogni volta che il pallone entrava in porta.

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Dietro la mitraglia, poi, c’è una storia che restituisce una dimensione più intima del personaggio. Luciano Dati, storico massaggiatore della Fiorentina, aveva costruito con Batistuta un rapporto speciale, al punto da seguirlo anche in Francia durante il Mondiale del 1998, riuscendo a raggiungerlo e a curarlo di nascosto nel ritiro dell’Argentina. Da quella complicità nacque anche il soprannome di 007: Dati si era fatto preparare una maglia con il numero sette disegnato come una pistola e, scherzando, aveva invitato Batistuta a sparargli quando avesse segnato. Il centravanti raccolse il suggerimento e il 20 settembre 1998, a Vicenza, festeggiò per la prima volta mimando una mitragliatrice. Da quel momento quel gesto sarebbe diventato uno dei suoi marchi di fabbrica. C’era anche un contatore dei goal sulla maglia di Batistuta, che Luciano Dati aggiornava dopo ogni rete, quasi a rendere visibile, partita dopo partita, quella rincorsa continua che per il centravanti argentino non sembrava conoscere un traguardo definitivo. Dentro quelle celebrazioni c’era anche il legame con una persona che, lontano dai riflettori, gli era rimasta accanto.

La sua storia, tuttavia, non è fatta soltanto di immagini che hanno trovato immediatamente posto nella memoria collettiva, perché a volte anche una prestazione straordinaria può finire in secondo piano quando nella stessa partita succede qualcosa destinato a diventare un’icona. Il 21 giugno 1994, al Mondiale americano, l’Argentina affronta la Grecia e vince 4-0: Batistuta segna tre goal, due nel primo tempo e uno su rigore nel finale, ma quella partita viene ricordata soprattutto per un’altra esultanza, quella di Diego Maradona dopo il terzo goal argentino, quando il Diez corre verso una telecamera e urla tutta la propria gioia, consegnando al torneo una delle sue immagini più celebri. La tripletta di Batistuta resta nei tabellini, mentre lo scatto di Maradona continua a vivere nella memoria di chi ha visto quel Mondiale: nulla da togliere a Diego, naturalmente, ma fa un certo effetto pensare che una giornata nella quale il centravanti argentino aveva segnato tre volte sia rimasta legata soprattutto a un altro gesto. È anche così che funziona la memoria del calcio, capace di scegliere un’immagine e di lasciare tutto il resto, persino una tripletta, appena un passo più indietro.

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C’è poi un’altra immagine, molto diversa, che appartiene alla storia di Batistuta e della Fiorentina. Il 7 febbraio 1999, al Franchi, i viola affrontano il Milan in una partita che finisce 0-0 e che segna uno spartiacque nella stagione della squadra di Giovanni Trapattoni, ancora in testa alla classifica. Nel finale Batistuta si lancia verso la porta, ma la corsa si interrompe bruscamente: il ginocchio sinistro si infortuna e il centravanti è costretto a lasciare il campo. È difficile non accostare le due immagini, quella del bomber che si avventa verso la rete e quella del suo corpo che si ferma sull’erba del Franchi, perché in quello stesso momento sembra interrompersi anche la rincorsa della Fiorentina verso uno Scudetto che Firenze aveva iniziato a immaginare come possibile. Non sarà l'unico motivo per cui quel sogno sfumerà, e la squadra chiuderà comunque il campionato al terzo posto, ma quella caduta resta una fotografia potentissima di una stagione e di una città che, proprio mentre sembravano poter arrivare fino in fondo, si ritrovarono improvvisamente a fare i conti con un ostacolo enorme.

Il titolo che a Firenze aveva inseguito senza riuscire a raggiungerlo sarebbe arrivato con la Roma, nella stagione 2000-2001. Batistuta contribuì alla conquista dello Scudetto con venti reti in campionato e segnò anche nell’ultima partita, il 3-1 sul Parma che consegnò ai giallorossi il loro terzo titolo. Una vittoria diversa da quella che aveva sognato in maglia viola, arrivata dopo anni nei quali era stato lui a trascinare una squadra e una città verso un traguardo rimasto incompiuto, ma che completò il percorso di un centravanti capace di lasciare un segno profondo ovunque fosse passato. A Roma trovò finalmente il tricolore, senza per questo cancellare il legame costruito a Firenze, dove il suo nome era ormai qualcosa di più di quello di un grande attaccante.

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Resta allora quella frase, quasi a sorprendere chiunque abbia avuto la fortuna di guardarlo giocare: non si divertiva, non si concedeva di farlo, sentiva il peso della responsabilità di chi aveva pagato un biglietto per vederlo. Forse è proprio questo a rendere ancora più speciale il ricordo del Batistuta calciatore, perché mentre lui viveva il calcio con quella serietà assoluta, con quella disciplina e con quella fame che lo portavano a pretendere sempre qualcosa in più da se stesso, dall’altra parte dello schermo e degli spalti c’era chi si divertiva, si emozionava, aspettava il suo prossimo tiro come se potesse succedere qualcosa di irripetibile.

Magari Gabriel Batistuta non si è divertito a giocare a calcio. Di sicuro, però, ha fatto divertire noi.

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E chi scrive torna sempre lì, a quella casa al mare, a quel televisore e a quel bambino che non sapeva ancora spiegarsi perché, ma aveva già capito di trovarsi davanti a qualcosa di diverso: «Ma come fa questo ad essere così tanto più forte degli altri?». Sono passati più di trent’anni e quella domanda non ha perso forza.