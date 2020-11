Halilovic riparte dal Birmingham: l'ex Milan firma un contratto fino a giugno, è ufficiale

Il centrocampista croato ha lasciato il Milan a scadenza poche settimane fa: oggi riparte dalla Championship.

Alen Halilovic riparte dalla Championship. Il classe 1996 si è appena svincolato dal e, dopo aver cercato squadra per un mese e mezzo, ha deciso di accasarsi al , club che lotta per la salvezza nella seconda divisione inglese.

Il fantasista croato ha firmato un contratto fino a giugno 2021 e si appresta a vestire la nona maglia diversa nella sua giovane, ma già movimentata carriera. Sarà la sua prima esperienza in .

In carriera Halilovic ha vestito le maglie di , , Gijon, Amburgo, Las Palmas, Milan, Standard Liegi ed Heerenveen, senza mai riuscire ad esprimere il suo potenziale, quello che lo aveva portato in nazionale a neanche 17 anni.

Oggi, a 24, Halilovic sceglie di ripartire dopo aver giocato una stagione in chiaroscuro in Eredivisie. Con il Milan ha giocato solo tre spezzoni di partita in . Non è mai riuscito a esordire in . A Birmingham spera di trovare migliore fortuna.