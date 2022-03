Halilhodžić porta il Marocco ai Mondiali: c'è riuscito con quattro Nazionali

La Repubblica Democratica del Congo aveva fatto tremare i tifosi marocchini, ma al ritorno a Casablanca non c'è stata storia. Il Marocco vola ai Mondiali 2022 dopo aver superato 4-1 la formazione di Hector Cuper, riuscendo così a mettere insieme la sesta qualificazione al torneo iridato e nello specifico la seconda consecutiva. Stavolta, grazie a Vahid Halilhodžić.

Ex idolo di Mostar e Nantes quando segnava in lungo e in largo in giro per l'Europa, riuscendo a conquistare anche gli Europei Under 21 in maglia jugoslava, Halilhodžić è diventato allenatore giramondo dagli anni '90, iniziando con i club, per poi specializzarsi nelle Nazionali. Quattro volte ha portato rappresentative ai Mondiali.

Il Marocco è l'ultima Nazionale allenata dal bosniaco Halilhodžić capace di qualificarsi alla Coppa del Mondo. Solo il leggendario Bora Milutinovic ha fatto meglio con cinque, ma il classe 1952 non pensa ad un eventuale record futuro. Solamente il presente e di fatto il torneo di Qatar 2022 ormai imminente.

In realtà per Halilhodžić l'esperienza di Qatar 2022 sarà solamente la seconda, visto e considerando che dopo aver guidato la Costa d'Avorio ai Mondiali 2010, venne esonerato a tre mesi dal via causa mancato successo della Coppa d'Africa. Drogba, Kalou e Yaya Touré erano visti come un potenziale da non sprecare: sbagliare non era accettabile.

Halilhodžić venne scelto dall'Algeria, portata agevolmente ai Mondiali del 2014 dopo aver vinto lo spareggio di qualificazione contro il Burkina Faso. Per la prima volta il team nordafricano riuscì a raggiungere gli ottavi di finale, superando il consueto ostacolo del primo turno.

La storia di Halilhodžić è quanto mai particolare, considerando che non è riuscito ad allenare una Nazionale ai Mondiali russi nonostante l'avesse fatta qualificare mesi prima. In questo caso parliamo del Giappone: dal 2015 al 2018 in sella, nel 2017 ottiene la qualificazione con il primo posto nel proprio girone.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad aprile 2018, due mesi prima del calcio d'avvio del Mondiale, venne però esonerato dopo due amichevoli contro Mali ed Ucraina. Ufficialmente a causa di contrasti con i senatori del gruppo nipponico, che portarono comunque il ct bosniaco a denunciare la federazione per diffamazione.

Dopo essere tornato al Nantes nell'annata 2018/2019, Halilhodžić ha firmato per il Marocco. I Leoni d'Atlante venivano dalla deludente eliminazione nel primo turno dei Mondiali 2018, nonchè da due mancate organizzazioni della Coppa del Mondo nel 2022 e nel 2026.

Il sessantenne nativo di Jablonica è riuscito a riportare entusiasmo, unendo senatori e grandi nomi, da Hakimi a Munir. In Qatar sarà ai Mondiali per la seconda volta, dopo aver portato però quattro rappresentative alla fase finale. Stavolta non sembrano esserci sorprese all'orizzonte, ma con Halilhodžić mai dire mai.