Hakimi esclude un ritorno al Real: "Poteva riportarmi alla base, non l'ha fatto"

Hakimi felice per lo Scudetto vinto con l'Inter: "Direi che la mia prima stagione in Italia è stata positiva. Il Real? So che ha una prelazione".

Non è il suo primo trofeo in carriera, ma è di certo quello dal sapore più speciale: lo Scudetto vinto con l'Inter è il riconoscimento migliore per la stagione di Achraf Hakimi, vera e propria freccia sulla fascia destra che ha fatto le fortune di Antonio Conte, suo grande estimatore e colui che ha spinto affinché arrivasse a Milano.

Intervistato dalla trasmissione 'El Chiringuito TV', l'esterno marocchino si è detto soddisfatto della sua prima stagione italiana, condita da sette reti realizzate tutte in campionato.

"Oggi (ieri, ndr) eravamo liberi e siamo rimasti con le nostre famiglie. Ovviamente ho visto Sassuolo-Atalanta, questo è un titolo molto importante per me. Direi che la mia stagione in Italia è stata positiva, era il primo campionato qui per me".

L'amarezza per non aver avuto la propria chance al Real Madrid c'è, ma rivangare nel passato non è nello stile di Hakimi.

"Il Real ha avuto l'opportunità di riportarmi a Madrid a suo tempo. La gente credeva che non volessi giocarmi il posto, ma non è così. Madrid era casa mia: mi sarebbe piaciuto tornare, ma sono state fatte altre scelte. Sentivo che avrei potuto giocarmi il posto, sentivo di essere all'altezza. Non so se sia stata tutta colpa di Zidane, c'è stata la pandemia e non so cosa sia successo esattamente".

I 'Blancos' hanno un diritto di prelazione sul giocatore dell'Inter: come riferito da 'Sky Sport', qualora la società lombarda decidesse di metterlo sul mercato, il Real avrebbe facoltà di pareggiare l'offerta più alta.