Hakimi piace alla Juve, l'agente: "Nessun contatto con il Real per il rinnovo"

Achraf Hakimi stuzzica i pensieri della Juventus. L'agente, intanto, puntualizza: "Nessun nuovo accordo con il Real Madrid".

Achraf Hakimi, con prestazioni di livello assoluto, ha conquistato un ruolo importante nel . Mettendo nel mirino un altro salto di qualità, ovvero quello tra le fila del Rel Madrid.

Già, perché il 21enne esterno marocchino è di proprietà della Casa Blanca, che per lui ha già in cantiere un futuro extra lusso. Graduale, sì, ma con la ferma convinzione di non privarsi di un giocatore sempre più performante.

Ecco perché, prossimamente, il club madridista intensificherà il fronte per prolungare il legame lavorativo con Hakimi, sebbene al momento a tal proposito non ci siano ancora novità. Proprio come spiegato dall'agente dell'attuale giocatore giallonero, Alejandro Camano, interpellato da 'Marca':

"Il contratto con il è sempre lo stesso, quello che abbiamo negoziato nel 2017 e che durerà fino al 2022".

Nelle ultime settimane, a testimonianza di come il prospetto sia dei più monitorati, anche la sarebbe entrata nella lista delle pretendenti, pronta a fare sul serio qualora dovesse emergere uno spirarglio. Ma Camano, al momento, temporeggia e dà la priorità a chi sta già comandando la scena: